Штраф до 4500 рублей. ОСВОД предупредил о рейдах в центре Минска

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Опубликовано: 20.01.2026 09:59 , Обновлено: 20.01.2026

ОСВОД (Белорусское республиканское общество спасания на водах) предупредил минчан о рейдах, которые планируют организовать вместе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям в центре белорусской столицы. Всё из-за серии видеороликов, которыми в выходные активно делились жители Минска в соцсетях. Главным героям этих роликов может грозить не только предупреждение от инспекторов, но и внушительный штраф.

Всё дело в том, что некоторые горожане решили опробовать все зимние забавы, которые стали им доступны с приходом сильных морозов. Кто-то после снежного налёта Улли пустился по главным проспектам города на лыжах, а кто-то на фоне двадцатиградусных морозов решил превратить в бесплатный каток реку Свислочь на районе станции метро Немига в центре города.

Судя по воскресным кадрам, на лёд Свислочи бесстрашно выходят не только ради забавы, но и с практической целью - срезать путь с одного берега реки на другой. По словам одной из пользовательниц Threads, в районе Немиги на заснеженной реке уже “сотни протоптанных дорожек”.

Разумеется, сам по себе выход на реку в морозную погоду, когда лёд уже достаточно окреп - вовсе не преступление. Однако, согласно правилам, действующим в Беларуси уже не первый год, выходить на лёд можно только в спасательном жилете. Это правило хорошо известно белорусским рыбакам, практикующим зимнюю рыбалку. Их об этом регулярно предупреждают инспекторы МЧС и спасатели ОСВОДа в рамках тематических рейдов.

Но для тех, кто далёк от удочек и подсаков, эти требования могут оказаться новостью. В ОСВОД пообещали это дело исправить и выйти в рейды не только по водоёмам, облюбованным рыбаками, и к традиционный местам “паломничества” минчан, желающих отдохнуть от городской суеты - Комсомольскому озеру и Минскому морю, но, как сообщил портал Onlíner, и в центр города, на набережную Свислочи, в том числе, чтобы просветить беспечных горожан, которые выходят на лёд без спасательного жилета.

Чем грозит выход на лёд без спасательного жилета?

Помимо того, что выход на лёд может быть потенциально опасен для здоровья и жизни, несоблюдение требований безопасности может грозить и серьёзным штрафом.

За сам факт выхода на лёд (даже без спасательного жилета) штрафа в Беларуси пока нет, хотя о его возможном введении и в МЧС, и в ОСВОД говорят уже не первый год. Тем не менее, если проигнорировать требование сотрудников МЧС или работников ОСВОДа, те вправе вызвать милицию. В этом случае отказ покинуть водоём могут расценить как “неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий”.

А это уже состав статьи 24.3 КоАП, которая сулит серьёзное наказание - от штрафа в размере от 2 до 100 базовых величин (то есть до 4500 рублей на сегодня), до общественных работ и административного ареста.

Есть ли польза в жилете, если провалился под лёд?

Между тем, некоторые ставят под сомнение практическую пользу спасательных жилетов в зимнюю пору. Использовать их нередко отказываются даже рыбаки (за что и получают периодически нагоняй от спасателей и ОСВОДа). Основной аргумент таких противников спасательного жилета в том, что если провалиться под лёд, этот жилет якобы будет мешать вашим попыткам выбраться из полыньи.

Однако опыт тех, кому лично пришлось пережить это малоприятный опыт и оказаться в ледяной воде зимнего водоёма, показывает, что именно жилет часто становится реальным спасательным кругом и не даёт человеку уйти на дно. За счёт спасательного жилета человеку, быстро теряющему чувствительность ног и рук в ледяной воде, удаётся оставаться на плаву и выжить в ожидании помощи спасателей или неравнодушных очевидцев.

Об этом недавно, в частности, рассказал профессиональный рыбак Владимир Щедрин. По его словам, без такого жилета человек, провалившийся под лёд, может утонуть даже на сравнительно небольшой глубине в полтора метра.

Коварный лёд природных водоёмов

Кстати, специалисты регулярно предупреждают, что полагаться на прочность льда даже при сильных морозах на природных водоёмах не стоит.

“Это опасное заблуждение. Пока вы скользите по водоёму, под вами — непредсказуемая стихия”, - заявили специалисты Чечерского районного центра гигиены и эпидемиологии.

По их словам, единственным безопасным местом для катания, особенно для детей, может быть только искусственный каток, где толщину и состояние льда можно проконтролировать, а за забавой незаметно наблюдают профессиональные спасатели. Природный водоём же лишён и такой профессиональной защиты и предсказуемости: как правило, у берега лёд заметно тоньше, а подо льдом могут скрываться невидимые глазу промоины и течения.

Кстати, в ОСВОД белорусам, которые решили выйти на лёд природных водоёмов, посоветовали иметь при себе не только обязательные по закону спасательные жилеты.

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