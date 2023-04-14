Что делать белорусам, если после смерти родственника осталось оружие? В милиции назвали варианты

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Опубликовано: 14.04.2023 12:19 , Обновлено: 14.04.2023

Иногда белорусы попадают в ситуацию, когда после смерти родителей, супругов или других родственников остается оружие. Например, охотничье ружье. В милиции рассказали, что обязательно с ним нужно сделать обязательно. Иначе грозит уголовная ответственность.

Так, по словам участкового инспектора Брестского РОВД Алексея Сажина, если ружье зарегистрировано в органах внутренних дел, то, во-первых «необходимо об этом сообщить либо своему участковому инспектору милиции либо непосредственно в разрешительную систему органа внутренних дел»,.

Далее есть несколько вариантов:

если вам не нужно это оружие, просто сдайте его в ОВД для дальнейшей его утилизации;

если оно зарегистрировано, и вы хотите его хранить/использовать, то оружие изымут на временное хранение до разрешения вопроса о наследовании. Через 6 месяцев, после получения свидетельства о праве на наследство новый хозяин ружья может его продать, оставить себе или кому-то подарить. Однако с условием, что у будущего владельца есть разрешение ОВД на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия.

К слову, как рассказали в минской милиции, недавно пенсионерка нашла в вещах покойного мужа двуствольное ружье «ИЖ» и очень удивилась.

Она обратилась в РУВД, чтобы уточнить — зарегистрировано ли ружье. И оказалось, что оружие нигде не значилось.

«Минчанка написала заявление, ружье было изъято сотрудниками милиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в милиции.

Там напомнили, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, но при добровольной сдаче таких предметов лицо освобождается от ответственности.