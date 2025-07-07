Штраф – до 336 рублей. Милиция напомнила о запретах, которые «категорически игнорируют» летом многие белорусы

Опубликовано: 07.07.2025 10:37 , Обновлено: 07.07.2025

Милиция Минской области напомнила тем, кто эти жаркие дни решит провести на берегу водоёма, о правилах безопасности, за несоблюдение которых можно схлопотать штраф, а в отдельных случаях - даже угодить под административный арест. В милиции отметили, что некоторые запреты летом некоторые белорусы "категорически игнорируют", и подробно рассказали о последствиях.

В УВД Миноблисполкома перечислили основные причины гибели людей на воде в летний период:

употребление спиртных напитков,

нарушение правил поведения и мер безопасности на воде,

купание детей без присмотра взрослых,

неумение плавать.

“Стоит заметить, что некоторые граждане категорически игнорируют запреты на купания в запрещенных для этого местах, вдобавок, не прочь искупаться в состоянии алкогольного опьянения”, - отметили в ведомстве и привели в качестве показательного примера результаты рейдов по водоёмам Молодечненского района.

В этом году там разрешено купаться на 5 водоёмов:

водоём вблизи деревни Удранка,

водоём вблизи санатория «Сосновый бор»,

водоём вблизи оздоровительного центра «Алеся»,

водоём в агрогородке Березинское,

водоём вблизи деревни Вередово.

Однако некоторым этих водоёмов, по всей видимости, не достаточно и они решили искупаться в местах запрещённых , за что и были привлечены к ответственности. Нарушителей этой статьи, по данным УВД Миноблисполкома, в районе с начала купального сезона уже девять.

[info_b]Согласно статье 24.42 КоАП, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов в Беларуси могут оштрафовать на 1-3 базовых величины (то есть от 42 до 126 рублей сегодня).[/info_b]

Ещё семерых привлекли к административной ответственности за распитие алкогольных , слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, к коим относятся и пляжи вблизи водоёмов.

[info_b]Согласно статье 19.3 КоАП, за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, равно как и за появление в таких общественных местах в нетрезвом виде, “оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность”, в Беларуси может грозить штраф до 8 базовых величин (то есть до 336 рублей сегодня).[/info_b]

Напомнили в милиции и о правонарушении, которое может доставить и более ощутимые неудобства, чем финансовые потери - как минимум одного отдыхающего в Молодечненском районе уже привлекли к ответственности по статье 19.1 КоАП, за мелкое хулиганство .

[info_b]Эта статья предусматривает ответственность за “оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”. Наказание по статье варьируется от штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей) до общественных работ или даже административного ареста.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что можно ли белорусам купаться на пляже с собаками и когда владельцам питомцев может грозить штраф в 30 базовых величин.

Можно ли белорусам купаться на пляже с собаками? В милиции рассказали, кому грозит штраф до 1110 рублей