Штраф до 1260 рублей. Генпрокуратура дала белорусам список запрещенных действий на Новый год

Опубликовано: 31.12.2025 08:29 , Обновлено: 31.12.2025

Генеральная прокуратура Беларуси опубликовала сведённые в один список запреты, которые действуют в ночь на Новый год 2025–26. Некоторые из них действуют впервые, а значит, всем жителям страны стоит с ним ознакомиться, сохранить и, может быть, даже распечатать. Иначе праздник может превратиться в череду проблем, и не только финансовых.

1. Недетское время

Одно из важных, но давних правил, введённое ещё в далёком 2012 году, — это административная ответственность родителей за нахождение детей до 16 лет на улице, в общественных местах с 23:00 до 6:00 без сопровождения родителей либо совершеннолетних лиц. Генпрокуратура напомнила, что Новый год — не исключение. А за нарушение, кроме предупреждения, КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) предусматривает и штрафы.

Согласно ст. 10.3.2 КоАП РБ (Республики Беларусь), такте проступки тянут на 2 базовые величины.

2. Петарды, салюты и большинство фейерверков — Нельзя!

В ведомстве напомнили, что с 2025 года белорусам запретили баловаться петардами, фейерверками и тем более салютами. С этого года весьма популярная традиция белорусов отсалютовать наступлению Нового года может стать причиной штрафа. Наказать могут по статье за мелкое хулиганство.

Статья 19.1 КоАП Республики Беларусь гласит, что за такое нарушение можно поплатиться штрафом от 2 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня, а после Нового года ещё больше, так как вырастет базовая величина).

Кому в Беларуси всё-таки можно взрывать петарды и запускать салюты, а за что — уголовка

3. Алкоголь только в положенных местах

В Генпрокуратуре напомнили, что даже в Новый год пить алкоголь, пиво на улице нельзя. Но и это ещё не всё. Появление в пьяном виде в общественных местах грозит привлечением к ответственности.

Согласно статье 19.3 КоАП, распитие алкогольных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах наказывается штрафом до 8 базовых величин.

В КоАП определено, какие именно места являются общественными: улица, парк, сквер, стадион, а также общественный транспорт.

И помните, что МВД предупредило белорусов о том, что контроль за обстановкой в Новый год будет вестись в том числе с использованием систем видеонаблюдения.