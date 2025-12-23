Кому в Беларуси всё-таки можно взрывать петарды и запускать салюты, а за что - уголовка

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.12.2025 11:35 , Обновлено: 23.12.2025

В преддверии Нового года многие белорусы столкнулись с проблемой - в продаже невозможно найти петарды и салюты, которые для многих стали неотъемлемым элементом зимнего праздника. Оказалось, что в Беларуси они теперь под запретом. Но при большом желании полюбоваться новогодним фейерверком всё-таки можно и у нас в стране. Узнали, для кого законодатели сделали исключение из правил, а за что всё-таки можно схлопотать штраф и даже уголовку.

Несмотря на то, что запрет на продажу большинства пиротехнических изделий в Беларуси действует почти год (он вступил в силу с 5 января 2025 года), для многих это стало неприятной неожиданностью. Ведь большинство людей петардами, салютами и фейерверками закупаются только раз в году - перед Новым годом. Заглянув в привычные точки продаж пиротехники в декабре 2025 года, вы вряд ли найдёте там богатый ассортимент. Скорее всего, продавец вам предложат лишь бенгальские огни, хлопушки или так называемые тортовые фонтаны (холодные огни).

Именно эти изделия не попали под основной запрет. А вот салюты, петарды и иже с ними относятся к изделиям II, III, IV и V классов опасности, следовательно, их продавать и покупать в Беларуси запрещено, в том числе через интернет. Сам запрет правоохранители аргументировали участившимися случаями травмирования пиротехникой.

“Это значит, что никто, нигде и никак на территории Беларуси не имеет права продать вам салюты, римские свечи, ракеты, петарды и прочую пиротехнику. Ни специализированный магазин пиротехники, ни профессионалы с опытом 20+ лет, ни файерщики, ни аниматоры, ни маркет-плейсы (типа OZON или Wildberries), ни дядя Петя с рынка, никто!”, - заявил на днях старший участковый инспектор милиции Ивацевичского РОВД Владислав Песко.

Так что в этом году белорусам придётся либо довольствоваться скромными бенгальскими огнями с хлопушками, либо заказывать фейерверк в специальной фирме, у которой есть официальное свидетельство, разрешающее ей организовывать фейерверки с использованием пиротехники. В Беларуси такое право могут дать только юридическому лицу, для которых сделали исключение.

Если же вам каким-то (наверняка волшебным) образом удалось разжиться праздничным салютом, следует помнить об ответственности, которая может грозить в Беларуси за её неправильное использование. Ответственность при этом полностью ложится на того, что её применяет, а не на производителя.

Сам факт использования пиротехники в милиции, как пояснили в УВД Брестского облисполкома, могут расценить как “явное неуважение к обществу, нарушаются общественный порядок и спокойствие граждан”. По сути, это определение мелкого хулиганства (статья 19.1 КоАП Республики Беларусь), за которое можно поплатиться штрафом от 2 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня).

Но в некоторых случаях одним лишь штрафом пиротехническое веселье может и не закончится. В случае, если ваш новогодний салют залетит к соседям на балкон (а такие случаи, действительно, случались в прошлом) или не дай бог от него пострадают люди, ваше правонарушение вполне могут перевести в разряд уголовных. Причём в это случае в арсенале милиции припасены сразу две потенциально применимых статьи Уголовного кодекса:

статья 299 - Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями - до двух лет лишения свободы, а в случае, если от ваших неосторожных действий погибнет человек либо пострадает более двух человек - до семи лет тюрьмы.

статья 339 - Хулиганство - до 10 лет тюрьмы .

Кстати, в милиции предупредили, что белорусы могут добровольно сдать запрещённые теперь петарды и салюты. В этом случае их по закону освобождают от административной и уголовной ответственности.