Штраф до 1260 BYN. Минлесхоз запретил въезд машин в лес почти во всей Беларуси. А если пешком?

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Опубликовано: 06.07.2025 10:14 , Обновлено: 06.07.2025

В Министерстве лесного хозяйство Беларуси (Минлесхоз) сообщили, что райисполкомы ввели ограничения на посещение лесов в 117 районах Беларуси. По данным на 6 июля, на интерактивной карте зеленым отмечен лишь один район в одной из областей.

Так, по данным Минлесхоза, в воскресенье никаких запретов нет только в Могилевском районе. Вся остальная карта - жёлтая, посещение лесов ограничено.

Однако это не полный запрет, и белорусы всё же смогут сходить за грибами и ягодами. Но на машине заезжать нельзя . Вопрос лишь в том, не высох ли лес из-за жары, которая пришла во многие районы в первые дни июля.

Что можно и нельзя делать при ограничении на посещение леса?

Как ранее поясняли в Минлесхозе, ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе опасности. Полный запрет посещать леса применяется при 4-м и 5-м классах опасности.

При ограничении заходить в лесу можно:

гулять;

собирать грибы и ягоды.

Нельзя:

въезжать на машине;

разводить костры.

Когда штраф до 1260 BYN?

Минлесхоз предупреждает о строгих мерах для тех, кто нарушит запрет на посещение лесов в пожароопасный период.

Так, нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (сейчас 504 рубля). Однако если из-за действий человека произойдет возгорание, повлекшее уничтожение или повреждение лесных насаждений, наказание будет строже - до 30 базовых (1260 рублей). При этом нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики объявили на воскресенье, 6 июля, оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Однако уже с началом следующей рабочей, которая для многих белорусов будет длиться на день дольше из-за вчерашнего переноса, специалисты спрогнозировали “вспышку неблагоприятных конвективных явлений” — ливни, грозы, местами град и шквалистое усиление ветра. Узнали, каким районам Беларуси “не поздоровится”, а где при этом воздух прогреется до тропических +35°С.

Синоптики предрекли белорусам «весёлое» начало длинной рабочей недели. Каким районам «не поздоровится» из-за ливней, а где ждать +35°С?