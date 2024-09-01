Штраф до 1200 рублей. В МЧС Беларуси рассказали, к владельцам каких гаражей имеют "больше всего вопросов"

Опубликовано: 01.09.2024 14:36 , Обновлено: 01.09.2024

С наступлением осени белорусы начали обращаться в МЧС с вопросами о том, можно ли устанавливать печки для обогрева гаражей. В ведомстве напомнили, за какие нарушения безопасности могут выписать штраф.

С вопросом о том, можно ли поставить печь для обогрева в гараж, в телеграм-канал “МЧС Беларуси” обратился один из подписчиков. В ведомстве опубликовали ответ и напомнили, за какие нарушения безопасности могут привлечь к ответственности.

Так, в соответствии с Законом РБ от 15 июня 1993 г. №2403-XII “О пожарной безопасности” в гаражах не допускается:

оставлять транспортные средства с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из топливной системы, а также с открытыми горловинами топливных баков;

хранить баллоны с горючим газом, из-под горючего газа, за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;

стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода транспортных средств, работающих на газовом топливе;

проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

заправлять транспортные средства автомобильными бензинами, дизельным топливом, керосином, горючими газами;

заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортных средствах, за исключением автомобилей, на которых предусмотрена возможность зарядки аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля.

“Больше всего вопросов у МЧС возникает к владельцам гаражей с нетеплоёмкими печами, то есть металлическими печами-буржуйками, которые чаще всего самодельные, негерметичные, в общем – небезопасные в эксплуатации. Согласно правилам пожарной безопасности они запрещены к использованию для отопления гаражей”, - заявили в ведомстве и напомнили, что в случае возникновения ЧС необходимо незамедлительно позвонить в службу по номерам 101 или 112.

[info_b] Напомним, что за нарушение требований закона “О пожарной безопасности” для физлиц предусмотрены предупреждение или штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей).[/info_b]

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