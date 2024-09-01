Штраф до 1200 рублей. В МЧС Беларуси рассказали, к владельцам каких гаражей имеют "больше всего вопросов"
С наступлением осени белорусы начали обращаться в МЧС с вопросами о том, можно ли устанавливать печки для обогрева гаражей. В ведомстве напомнили, за какие нарушения безопасности могут выписать штраф.
С вопросом о том, можно ли поставить печь для обогрева в гараж, в телеграм-канал “МЧС Беларуси” обратился один из подписчиков. В ведомстве опубликовали ответ и напомнили, за какие нарушения безопасности могут привлечь к ответственности.
Так, в соответствии с Законом РБ от 15 июня 1993 г. №2403-XII “О пожарной безопасности” в гаражах не допускается:
- оставлять транспортные средства с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из топливной системы, а также с открытыми горловинами топливных баков;
- хранить баллоны с горючим газом, из-под горючего газа, за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;
- стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода транспортных средств, работающих на газовом топливе;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- заправлять транспортные средства автомобильными бензинами, дизельным топливом, керосином, горючими газами;
- заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортных средствах, за исключением автомобилей, на которых предусмотрена возможность зарядки аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля.
“Больше всего вопросов у МЧС возникает к владельцам гаражей с нетеплоёмкими печами, то есть металлическими печами-буржуйками, которые чаще всего самодельные, негерметичные, в общем – небезопасные в эксплуатации. Согласно правилам пожарной безопасности они запрещены к использованию для отопления гаражей”, - заявили в ведомстве и напомнили, что в случае возникновения ЧС необходимо незамедлительно позвонить в службу по номерам 101 или 112.
[info_b] Напомним, что за нарушение требований закона “О пожарной безопасности” для физлиц предусмотрены предупреждение или штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей).[/info_b]
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