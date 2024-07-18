"А теперь несем на место" - В МЧС пригрозили белорусам штрафом до 1200 рублей на «диких» пляжах. И не за купание

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2024 17:05 , Обновлено: 18.07.2024

В Червенском районе Минской области спасатели при профилактическом рейде заметили компанию парней, которые кинули в кусты знак, запрещающий купание (вероятно, предварительно достав его из земли). В МЧС рассказали, какой штраф можно получить за это.

Случай произошел возле одного дикого пляжа. Как сообщили в Telegram-канале МЧС, парни получили предупреждение, однако за умышленное уничтожение такого знака грозит штраф до 30 базовых величин (до 1200 рублей).

“А теперь забираем табличку и несем на место”, - слышно на ролике от МЧС.

В ведомстве дополнили, что на таких необорудованных и не предназначенных для купания пляжах есть большой риск утонуть. Напомним, согласно ст. 24.42 КоАП Беларуси, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов можно получить штраф до трех базовых величин (до 120 рублей).

[info_b]Кстати, МЧС поделилось картой разрешенных для купания мест в Беларуси.[/info_b]

А за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, которыми также являются пляжи, согласно п. 1 ст. 19.3 КоАП, грозит штраф до восьми базовых величин (до 320 рублей). “Административку” можно также получить за разведение костров на пляжах. Размер штрафа при этом составляет до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Ранее Telegraf.news сообщал, что 7 июля на Минском море спасатели ОСВОД два раза доставали из воды тонущих любителей активного отдыха. Два человека едва не утонули, плавая на каяке, еще двое — на сап-бордах.

«Люди были в шоковом состоянии» — На Минском море едва не утонули 4 человека на каяке и сапборде