Юрист рассказала, должен ли работник искать себе замену при увольнении

Опубликовано: 27.05.2024 19:13 , Обновлено: 27.05.2024

Время от времени белорусы сталкиваются с тем, что хотят уволиться, однако руководство не идёт навстречу. Иногда это оправдывается словами о том, что "мне некем вас заменить". В итоге срок действия контракта истекает, а сотрудник вынужден продолжать работать, пока не найдёт подходящую кандидатуру. Законны ли такие требования работодателя?

“Предупредил начальника заранее, что собираюсь уходить после завершения контракта. Тот – в крик: «Если не найдёте замену, то никуда не уйдёте». Законно ли такое требование? Ведь я инженер, а не специалист по поиску и подбору персонала…” — обратился один из белорусов в редакцию газеты “Аргументы и факты”.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Маймусова ответила, что заставить работника искать себе замену в случае увольнения наниматель не может. Если срок действия контракта истекает и сотрудник в установленном законом порядке предупредил нанимателя заранее, отказ работодателя в связи с истечением срока действия срочного трудового договора может быть признан незаконным. То же самое касается отсутствия необходимой кандидатуры: в данном случае это проблема руководства, а не сотрудника.

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию одной из белорусских газет обратилась женщина, которую интересовало, можно ли заводить крупных животных в частном секторе. Именно это, по её словам, сделал сосед, у которого теперь “настоящее фермерское хозяйство” из лошадей, коз, птиц и индюков. Судя по всему, белоруску такое положение дел не устраивает.

«Вся улица стонет от этих запахов!» — Юрист рассказала, можно ли заводить лошадей, коз и индюков в черте города