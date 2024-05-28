Штраф до 1200 рублей? Юрист рассказал, можно ли белорусам летом ходить без майки

Опубликовано: 28.05.2024 11:57 , Обновлено: 28.05.2024

На календаре май, хотя по ощущениям — весь июль. Среднесуточная температура "ползёт" вверх, дети и взрослые стремятся к воде, а в городе всё чаще можно встретить мужчин с голым торсом. С одной стороны, причина такого поведения понятна, но с другой, законно ли это?

“В сильную жару в городе можно встретить мужчин с голым торсом. А можно ли мужчинам в городе ходить без майки? Не будет ли это считаться хулиганством? Не на курорте же!” — задалась вопросом жительница Минска.

Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв дал чёткий и однозначный ответ: нет. По его словам, в белорусском законодательстве нигде не сказано, что это запрещено. Однако если мужчина находится в общественном месте с голым торсом и начинает буянить, его могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Здесь уже предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (до 1200 рублей), общественные работы или административный арест (ст. 19.1 КоАП РБ).

В свою очередь, хулиганство как преступление определено ч.1 ст. 339 УК РБ и описывается как “умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу”. Также в статье говорится, что хулиганство сопровождается “применением насилия или угрозой его применения”, “уничтожением или повреждением чужого имущества”. Кроме того, подобные действия отличаются по своему содержанию “исключительным цинизмом”, передала газета “Аргументы и факты”.

“Если в поведении мужчины нет указанных признаков административного правонарушения или уголовного преступления, то просто ходить по улицам города с голым торсом не запрещено”, — заверил адвокат.

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