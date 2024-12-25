Штраф до 1200 BYN или "уголовка". В Беларуси ввели запрет на ловлю налима. Надолго?

Опубликовано: 25.12.2024 14:45 , Обновлено: 25.12.2024

С 25 декабря на водоемах Беларуси вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на ловлю налима обыкновенного. В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) предупредили об административной или уголовной ответственности.

Налим, или обыкновенный налим — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных. В Беларуси он также известен как мянтуз или мянёк. Как отметили в БООР, выглядит он необычно - внешне напоминает сома, а его голова схожа с лягушачьей.

Налим предпочитает холодные и чистые реки и озера. Этот вид относится к семейству тресковых, родственные ему рыбы обитают в суровых северных морях. Вероятно именно поэтому налим активен зимой, когда другие рыбы уходят на глубину.

Нерест налима происходит зимой в декабре—феврале. Поэтому запрет на ловлю налима в Беларуси будет действовать до 28 февраля 2025 года.

В БООР подчеркнули: для того, чтобы избежать административной или даже уголовной ответственности, рыболовом, которые поймали налима в период запрета, стоит немедленно вернуть его в водоем в целости и сохранности.

Штрафы за нарушение запрета на ловлю рыбы в Беларуси

Согласно части 1 статьи 16.25 КоАП Беларуси, за рыбалку в запретное время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или без.

При этом следует помнить о том, что за каждую незаконно пойманную рыбу придется также заплатить. А если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность (статья 281 УК).

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 ноября по 31 марта в Беларуси запрещено ловить сома.

В БООР также напомнили, что, согласно Правилам любительского рыболовства и Правилам ведения рыболовного хозяйства, в рыболовных угодьях Беларуси запрещена ловля всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.

Штраф — до 1200 рублей. БООР предупредило белорусов о запрете на ловлю этих 2 рыб с 1 ноября