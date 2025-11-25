Штраф до 1050 рублей. В МинЖКХ объяснили новые зимние обязанности белорусских автомобилистов

Опубликовано: 25.11.2025 08:31 , Обновлено: 25.11.2025

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси рассказали о новых "зимних" обязанностях, которые появились у белорусских автомобилистов с этого года. Они касаются уборки снега вокруг своего автомобиля - теперь эта обязанность закреплена на законодательном уровне, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Разобраться в нюансах изменившегося законодательства автовладельцами решили помочь на портале коммунальной грамотности.

Новые обязанности владельцев авто закреплены постановлением Совета министров Беларуси от 16 мая 2025 года №267. Именно этот документ внёс изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов. Согласно обновлённым правилам, владельцы автотранспорта - как физические лица, так и юридические лица - теперь обязаны расчищать снег на парковочном месте, где стоит их транспортное средство. От снега нужно очистить не только непосредственно место стоянки, но и территорию на расстоянии не менее 1 метра от своего автомобиля.

Комментируя это новшество законодательства, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко пояснил, что очищать от снега парковочное место автомобилисты должны в случае, если паркуются на придомовых территориях либо проездах - то есть тех территориях, которые “предназначены для движения или стоянки транспортного средства”.

Тех, кто проигнорирует эту новую обязанность, могут привлечь по статье 22.10 КоАП. За нарушение правил благоустройства она предусматривает административную ответственность в виде штрафа. Для рядовых автомобилистов максимальная сумма штрафа может составить до 25 базовых величин - то есть до 1050 рублей, а с 1 января, когда размер базовой будет пересмотрен - уже до 1125 рублей .

Для индивидуальных предпринимателей максимальный штраф составит от 10 до 50 базовых величин, а для юридических лиц - от 20 до 100 базовых величин.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси приняло решение поднять размер базовой величины, к которой в нашей стране привязаны многие налоги, государственные пошлины, а также суммы административных штрафов. Перерасчёт этих сумм произойдёт с 1 января 2026 года, когда официально вступит в силу решение правительства.

Совмин Беларуси поднял базовую величину. Сколько с 1 января 2026 года?