Совмин Беларуси поднял базовую величину. Сколько с 1 января 2026 года?

Опубликовано: 21.11.2025 11:13 , Обновлено: 21.11.2025

Правительство Беларуси приняло решение поднять размер базовой величины, к которой в нашей стране привязаны многие налоги, государственные пошлины, а также суммы административных штрафов. Перерасчёт этих сумм произойдёт с 1 января 2026 года, когда официально вступит в силу решение правительства.

Постановление об увеличении базовой величины уже подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба правительства.

С 1 января 2026 года базовая подрастёт на 3 рубля, то есть чуть более чем на 7% - с нынешних 42 до 45 рублей .

В правительстве предупредили, что изменение базовой повлечёт за собой увеличение не только штрафов и госпошлин, но и ряда социальных выплат, которые также привязаны к этой величине, в частности студенческих стипендий, материальной помощи от государства и некоторых социальных пособий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в проекте закона “О республиканском бюджете на 2026 год” предусмотрено увеличение общей суммы штрафов и сборов, а также налоговых поступлений, которыми правительство планирует пополнить госказну. Так, штрафов правительство планирует собрать в будущем году существенно больше, чем в этом - на 27,3%.

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