Штраф, арест и привод милицией. Юристы напомнили белорусам, какую повестку не стоит игнорировать

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Опубликовано: 01.04.2025 16:05 , Обновлено: 01.04.2025

Повестки из милиции, суда или военкомата для белорусов понятны, за их неисполнение без уважительных причин грозят последствия. Однако, как напомнили юристы Гомельского облисполкома, в списке официальных вызовов, игнорирование которых чревато штрафом, арестом и даже принудительным приводом с милицией, значится ещё один документ — повестка в ОПИ.

Согласно разъяснениям, если гражданин получил такую повестку, но не явился по ней без уважительной причины, он рискует быть привлечённым к административной ответственности. Статья 25.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за такое деяние предусматривает наказание в виде штрафа до 30 базовых величин (1 260 рублей) или административного ареста.

Но и это ещё не всё. Если должник (а также представитель компании-должника или собственник её имущества) решил проигнорировать вызов, судебный исполнитель имеет полное право вынести постановление о его принудительном приводе. Проще говоря, за уклонистом может приехать милицейский наряд, чтобы доставить его в отдел принудительного исполнения. Такая возможность закреплена в статье 63 Закона «Об исполнительном производстве».

Но даже если белорус явился по повестке (или его привели), дальнейшие его действия в рамках исполнительного производства также могут привести к новым административным взысканиям согласно статье 25.9 КоАП «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве». В частности:

За уклонение от выплат , выразившееся в сокрытии информации об имуществе, доходах, месте работы или жительства, должнику-физлицу грозит штраф до 30 базовых величин (1 260 рублей), или общественные работы, или административный арест. Для юридического лица штраф может достигать 1 000 базовых величин (42 000 рублей).

, выразившееся в сокрытии информации об имуществе, доходах, месте работы или жительства, должнику-физлицу грозит штраф до 30 базовых величин (1 260 рублей), или общественные работы, или административный арест. Для юридического лица штраф может достигать 1 000 базовых величин (42 000 рублей). За неисполнение в срок исполнительного документа , не связанного с деньгами (например, требование о выселении, сносе и т. п.), предусмотрен штраф до 30 базовых для физлица и до 500 базовых (21 000 рублей) для юрлица.

, не связанного с деньгами (например, требование о выселении, сносе и т. п.), предусмотрен штраф до 30 базовых для физлица и до 500 базовых (21 000 рублей) для юрлица. За неисполнение в срок любого другого судебного постановления или требования судебного исполнителя (совершить или не совершать какие-то действия) — наказание аналогично предыдущему пункту: штраф до 30 базовых для гражданина и до 500 базовых величин для организации.

Ранее журналисты Telegraf.news показывали видео, как ОПИ забирает мотоцикл у должника.

«Наша служба и опасна, и трудна» — Гомельские юристы показали, как ОПИ «арестовывает» мотоцикл у должника