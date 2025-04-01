Штраф, арест и привод милицией. Юристы напомнили белорусам, какую повестку не стоит игнорировать
Повестки из милиции, суда или военкомата для белорусов понятны, за их неисполнение без уважительных причин грозят последствия. Однако, как напомнили юристы Гомельского облисполкома, в списке официальных вызовов, игнорирование которых чревато штрафом, арестом и даже принудительным приводом с милицией, значится ещё один документ — повестка в ОПИ.
Согласно разъяснениям, если гражданин получил такую повестку, но не явился по ней без уважительной причины, он рискует быть привлечённым к административной ответственности. Статья 25.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за такое деяние предусматривает наказание в виде штрафа до 30 базовых величин (1 260 рублей) или административного ареста.
Но и это ещё не всё. Если должник (а также представитель компании-должника или собственник её имущества) решил проигнорировать вызов, судебный исполнитель имеет полное право вынести постановление о его принудительном приводе. Проще говоря, за уклонистом может приехать милицейский наряд, чтобы доставить его в отдел принудительного исполнения. Такая возможность закреплена в статье 63 Закона «Об исполнительном производстве».
Но даже если белорус явился по повестке (или его привели), дальнейшие его действия в рамках исполнительного производства также могут привести к новым административным взысканиям согласно статье 25.9 КоАП «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве». В частности:
- За уклонение от выплат , выразившееся в сокрытии информации об имуществе, доходах, месте работы или жительства, должнику-физлицу грозит штраф до 30 базовых величин (1 260 рублей), или общественные работы, или административный арест. Для юридического лица штраф может достигать 1 000 базовых величин (42 000 рублей).
- За неисполнение в срок исполнительного документа , не связанного с деньгами (например, требование о выселении, сносе и т. п.), предусмотрен штраф до 30 базовых для физлица и до 500 базовых (21 000 рублей) для юрлица.
- За неисполнение в срок любого другого судебного постановления или требования судебного исполнителя (совершить или не совершать какие-то действия) — наказание аналогично предыдущему пункту: штраф до 30 базовых для гражданина и до 500 базовых величин для организации.
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