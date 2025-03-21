🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2025 12:00 , Обновлено: 21.03.2025

Межрайонный отдел принудительного исполнения (ОПИ) Лоевского района Гомельской области в шутливой форме продемонстрировал, как проходит процедура «ареста и изъятия» имущества у должников.

Видео, опубликованное в тг-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома, показало, как два сотрудника ОПИ — мужчина и женщина — с видимым усилием толкают спортивный мотоцикл красного цвета. С большой долей вероятности это Honda CBR 600 F. Всё действо проходит под слова известной песни, что «их служба и опасна и трудна».

В процессе «операции» юристы пытаются сохранить невозмутимое выражение лиц, но им это мало удаётся. В конце концов женщина показывает палец вверх ?, мол, порядок, всё получается.

Почему ОПИ вообще изымает транспорт? Арест и изъятие транспортного средства (мотоцикла, автомобиля и т. д.) — одна из мер принудительного исполнения решений судов. К ней прибегают, когда у должника нет другого имущества или денежных средств, достаточных для погашения долга (по алиментам, кредитам, штрафам, коммунальным платежам и т. д.). Либо же для того, чтобы замотивировать должника деньги всё-таки отыскать.

Что происходит с изъятым транспортом? После ареста и изъятия транспортное средство чаще всего передаётся на реализацию, если должник не успел погасить долг иным способом. Вырученные от продажи средства полностью идут на погашение долга (и комиссию 10% от ОПИ). Если сумма, полученная от продажи, превышает размер долга, остаток возвращается должнику.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что прокуратура Беларуси выступила с идеей для ОПИ разыскивать автомобили белорусов-должников по «умным» камерам. Там уже отчитались о «высокой эффективности» такой меры.

Прокуратура предложила ОПИ и ГАИ разыскивать автомобили белорусов-должников по камерам