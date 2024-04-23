Штраф - 8000 рублей. В Борисовском районе парень продавал "билеты" на концерт и получил "уголовку"

Опубликовано: 23.04.2024 22:06 , Обновлено: 13.11.2024

В Борисовском районе 19-летний белорус разместил на одной торговой площадке в интернете объявление о продаже "билетов" на концерт "известной певицы" и продал их трем людям. Что было не так с билетами, рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.

По информации правоохранительных органов, на торговой площадке учащийся колледжа с помощью мобильного телефона iPhone XS разместил объявление о продаже “фактически несуществующих трех билетов на концерт”. Их, рассказали в службе информации прокуратуры, молодой человек сделал заранее в электронном виде, для этого воспользовался образцами билетов с сайта ticketpro.by.

А после житель Борисовского района связался через интернет с тремя гражданами, которые захотели пойти на концерт и купили в итоге эти самые билеты. Известно, что каждый из потерпевших перевел на карту 19-летнего молодого человека 140 рублей.

На суде он признал свою вину полностью, отметили в службе информации прокуратуры Минской области. Молодого человека обвинили в мошенничестве, в том числе совершенном повторно. На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК Беларуси жителю Борисовского района назначили наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин ( 8 тыс. рублей ).

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 46-1 УК, суд конфисковал мобильный телефон iPhone XS, который принадлежал обвиняемому. Гаджет перешел в собственность государства.

Ранее Telegraf.news приводил комментарий Министерства по налогам и сборам Беларуси касательно продажи рассады. Так, при торговле саженцами белорусам важно помнить, что для этого существуют специально отведенные места. Кроме того, нельзя привлекать сторонних работников без регистрации ИП (сами вырастили - сами продаете).

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