Совмин поднял базовую арендную величину. В Госкомимуществе пояснили, на что повлияет

💼 Официально

Опубликовано: 22.03.2024 08:07 , Обновлено: 22.03.2024

Совет министров Беларуси 21 марта принял решение поднять размер базовой арендной величины. В Государственном комитету по имуществу пояснили, на что это повлияет.

Новый размер базовой арендной величины правительство утвердило в своём постановлении №200, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 22 марта. Новый размер начнёт действовать с 1 апреля 2024 года .

С этого дня размер базовой арендной величины составит 17,76 рубля, то есть на 86 копеек больше, чем сегодня. Таким образом, правительство одномоментно подняло эту величину на 5%.

[info_b]По данным портала pravo.by, исходя из базовой арендной величины в Беларуси определяют размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности государства или хозяйственных обществ. Размер базовой арендной величины Совет министров утверждает ежегодно, исходя из изменения индекса потребительских цен за предыдущий год. В последний раз это значение повышали в 2019 году. [/info_b]

“Без ущерба уровню деловой активности”

В Госкомимуществе повышение арендной ставки на 5% объяснили инфляцией и заявили, что такое увеличение “позволит компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности”. В ведомстве заявили, что предложение поднять ставку “единогласно поддержали предпринимательские структуры”, участвовавшие в общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства, который действует при Госкомимуществе.

Там пояснили, что за арендодателями оставили право снижать размер арендной платы, применяя минимальный коэффициент спроса (сейчас он установлен на уровне 0,3), либо за счёт снижения процента рентабельности.

По данным Госкомимущества, при расчете итоговой ставки арендной платы к базовой ставке применяют коэффициенты (включая коэффициент спроса от 0,3 до 3), которые арендодатель устанавливает, исходя из следующих факторов:

спроса на недвижимое имущество,

его техсостояния,

коммерческой выгоды от сдачи в аренду или использования арендуемого имущества по согласованию с госорганами и организациями.

Ранее Телеграф рассказал, как в Мозыре женщина доказала, что ей незаконно завысили плату за арендное жилье, предложенное в новом доме как молодому специалисту. Оказалось, в жилую площадь квартиры включили кое-что лишнее.

Стоит проверить всем белорусам? В Мозыре женщина доказала, что ей незаконно завысили плату за арендное жилье