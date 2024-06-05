Штраф — 10 тысяч рублей. Житель Волковыска устроил на работу выпускницу и оказался в суде. Что пошло не так?

Опубликовано: 05.06.2024 15:52 , Обновлено: 05.06.2024

Суд Волковысского района осудил местного индивидуального предпринимателя, который решил "помочь" выпускнице Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна. Мужчина фиктивно устроил молодого специалиста на распределение, где она якобы работала агентом по обслуживанию автомобильных перевозок.

Оказалось, что предприниматель официально обязался принять на практику с последующим трудоустройством выпускницу колледжа, однако позже выяснилось: должности для работы по специальности у него не было. Чтобы создать видимость, мужчина подделал документы и отправил их в Фонд социальной защиты населения и другие инстанции.

Ситуация раскрылась, когда девушка явилась с повинной. В итоге белоруса осудили за подделку официальных документов. Также впоследствии выяснилось, что мужчина перечислял деньги на карту «работнице», но пользовался этой картой сам. Кроме того, следствие установило: когда выпускница якобы работала в Подороске Волковысского района, на самом деле её там не было — об этом говорят телефонные звонки.

Суд Волковыска взыскал с бывшей студентки 11697 рублей за обучение. А мужчину осудили по ч.1 и ч.2 ст. 380 УК РБ, согласно которой его приговорили к штрафу в 250 базовых величин (10 тысяч рублей). Из-за того, что белоруса содержали под стражей, по просьбе гособвинителя от наказания его освободили.

Ранее Telegraf.news писал, что суд Краснопольского района Могилёвской области решил взыскать с выпускника деньги, затраченные государством на его обучение в колледже. Причиной стало нежелание молодого человека выходить на обязательную отработку сроком 2 года.

Выпускник белорусского колледжа отказался выходить на работу по распределению. Сколько с него взыскал суд?