"Схожу с ума и завидую" — В Беларуси начали вёдрами собирать лисички. А почём продают?

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Опубликовано: 05.06.2024 16:44 , Обновлено: 05.06.2024

С каждым днём Интернет всё больше пестрит фотографиями первых летних грибов. Так, во многих областях страны уже вёдрами собирают лисички, подосиновики, опята и даже боровики. Например, жительница Могилёвщины поделилась роликом в TikTok, где нашла целую полянку лисичек и в итоге насобирала целое ведро. Многие белоруске не поверили, а некоторые открытым текстом говорили, что завидуют.

“Итак, сегодня 4 июня, мы снова приехали в лес и вот уже сколько насобирали”, — говорит в начале видео девушка и показывает целое ведро оранжевых грибов. Точные координаты, по понятным причинам, она называть не стала, а вот примерный регион указала — Глусский район, Могилёвская область.

“У меня слюнки текут. Поесть хочется, а ещё больше — пособирать”, — прокомментировала одна из пользовательниц соцсети, а другая добавила: “Схожу с ума и завидую”.

“Красота! 2 июня тоже был в лесу, в Буда-Кошелёвском районе. Маленьких лисичек — немерено, с большего выбрал 2 ведра. Подберёзовики почти все плохие. А в начале мая были маслята на толстой ножке”, — поделился личным опытом ещё один любитель тихой охоты.

А между тем, в Интернете уже начали продавать ранние июньские грибы. Например, в Гродно за 3-литровое ведро лисичек просят 30 рублей, а в Сморгони готовы отдать 1 литр за 16 рублей. На столичном Комаровском рынке 1 стакан свежих лисичек вам продадут за 10 белорусских рублей.

Специалисты утверждают, что столь ранние находки обусловлены температурными рекордами, которые нам преподносит глобальное потепление. Так или иначе, для грибников эта явно хорошая новость. Посмотрите на первый летний «улов» белорусов, который они опубликовали в социальных сетях.

«3 литра лисичек за пару часов» — Белорусы поделились «щедрыми дарами» в первые дни лета