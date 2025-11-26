"Шиш, а не зима" - Синоптики рассказали, до каких числе в Беларусь пришло тепло

Опубликовано: 26.11.2025 20:23 , Обновлено: 27.11.2025

В Беларуси, похоже, установилась необычно теплая для конца ноября погода, принеся с собой дожди, оттепель и растаявший снег. По прогнозам, устойчивые морозы и зимние пейзажи в ближайшие дни белорусам ждать не приходится.

Атмосферный процесс, определяющий погоду в регионе, синоптики охарактеризовали как “атмосферный диполь” — обширную область низкого давления над Восточной Европой и высокого давления над западной частью континента.

“С такой конфигурацией барического поля, шиш у нас будет, а не зима”, — образно прокомментировал ситуацию популярный метеоблог Nadvorie в своем Telegram-канале.

По данным же Белгидромета, в четверг, 27 ноября, температура будет колебаться от слабоотрицательных значений на северо-западе (-1°C) до рекордно высоких для этого времени года на юго-востоке Беларуси, где столбики термометров вырастут до +9°C. При этом на большей части территории будет преобладать облачная погода с дождем и/или мокрым снегом.

Естественно, что теплый воздушный поток уничтожит установившийся было снежный покров. По данным метеоресурса “Метеовайб”, высота снега в Минске из-за оттепели уже уменьшилась до 8 сантиметров.

“Судя по долгосрочным прогнозам, такие цифры высоты снежного покрова мы увидим не скоро”, — говорится в его сообщении.

Что в ближайшие дни

Синоптики спрогнозировали, что теплая и неустойчивая погода продлится как минимум до 4-5 декабря. Т.е. затронет ещё и зимний месяц. Пока же наиболее точный прогноз Белгидромета на два дня:

В пятницу, 28 ноября : Облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Температура ночью -4..+2°C, днем -2..+4°C.

: Облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Температура ночью -4..+2°C, днем -2..+4°C. Суббота, 29 ноября : Возвращение облачности и осадков — дождя и мокрого снега. Столбики термометров днем покажут от -1°C на северо-западе до +7°C на юго-востоке.

Основными рисками в этот период будут уже привычные гололед, слабый туман и гололедица на дорогах.

Таким образом, надежды на зимнюю погоду пока откладываются, уступив место аномально теплой и влажной атмосфере. Впрочем, не стоит забывать, что точными бывают прогнозы на 2-3 дня. Следите за погодой.