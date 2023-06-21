Сергеенко приказал «воспитывать патриотов» на частных предприятиях в Беларуси. Как?

Опубликовано: 21.06.2023 17:58 , Обновлено: 21.06.2023

В Осиповичах райисполкоме 21 июня прошло заседание, посвященное идеологической работе в организациях с небольшим коллективом. Игорь Сергеенко, глава Администрации президента, потребовал воспитывать на частных предприятиях патриотов.

Сергеенко отметил, что в вопросах идеологической работы, будь то государственное или частное предприятие, выработаны единые подходы, передаетБелТА.

Он рассказал, что в экономике Осиповичского района занято свыше 17 000 человек, из которых 5 000 работают в частных организациях (около 40% бюджета всего района). По словам Сергеенко, в таких организациях научились выстраивать идеологическую работу.

«Это и социальные пакеты, и проведение патриотических акций, информационно-пропагандистская работа, шефство над различными категориями населения, которые в этом нуждаются, волонтерское движение», - перечислил он.

При этом Сергеенко подчеркнул, что идеологическая работа заключается не только в том, чтобы провести массу мероприятий. «Это забота о людях, производстве. Воспитать патриота сложно, если относиться плохо и безучастно к вопросам, которые ставят перед нами люди», - сказал глава Администрации президента.

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