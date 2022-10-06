Сентябрь 2022 года стал самым холодным в Беларуси за последние 20 лет. Где было холоднее всего?

Опубликовано: 06.10.2022 08:40 , Обновлено: 06.10.2022

Сентябрь 2022 года стал самым холодным в Беларуси за последние 20 лет. Об этом сообщили в своей климатической характеристике специалисты «Белгидромета». Они также рассказали, где и в какой день было холоднее и теплее всего.

По данным экспертов, средняя температура в сентябре составила +10,4°С. Это ниже климатической нормы на 2,3°С.

Также в «Белгидромете» отметили отрицательную аномалию температура по всей Беларуси. В основном она находилась в пределах от 2,0 до 2,5°С, но по северу достигла 3°С.

По всей территории страны отмечалась отрицательная аномалия температуры воздуха, находившаяся в основном в пределах от 2,0 до 2,5°С, а по северу страны отрицательное отклонение достигало 3°С.

Отклонение (°С) средней температуры воздуха сентября от климатической нормы по территории Беларуси

Максимальную температуру воздуха в сентябре зафиксировали 4 сентября на станции Брест — она составила +21,7°С.

Минимальную отметили ночью 9 сентября на станции Бобруйск — -3,2°С.

Осадки

В Беларуси за первый осенний месяц выпало 67,7 мм осадков — это 25% климатической нормы.

Больше всего осадков выпало в Гомельской области, меньше всего – в Гродненской.

Отклонение (%) месячной суммы осадков за сентябрь от климатической нормы по территории Беларуси

За этот период в стране были грозы и туманы. А 23 сентября на станции Березино зафиксировали 3-мм град.

Что касается ветра, то максимальную скорость он развил 19 сентября на станции Большой Межник — 21 м/с.

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