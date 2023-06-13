«Сделал все, что обещал» - Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича

Опубликовано: 13.06.2023 12:09 , Обновлено: 13.06.2023

Александр Лукашенко 13 июня ответил на вопросы журналистов. В частности, он рассказал, почему решил помиловать Романа Протасевича.

«Этот парень сделал все, что обещал» - высказался Александр Лукашенко о Протасевиче.

По словам Лукашенко, сделал Протасевич это «не потому, чтобы не попасть в тюрьму», а потому что «признался, что неправильно поступил».

«На фронте он не был, никого не убивал», - цитирует БелТА Лукашенко.

Напомним, в мае 2023 года Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

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В конце мая стало известно, что Александр Лукашенко решил его помиловать.

«Безумно благодарен президенту» — Протасевич заявил, что его помиловали