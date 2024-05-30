СДЭК возобновила выдачу посылок после хакерской атаки

Опубликовано: 30.05.2024 10:25 , Обновлено: 30.05.2024

Российская служба доставки грузов и документов СДЭК, которая работает и в Беларуси, возобновила выдачу посылок после технического сбоя. Напомним, 26 мая сервис атаковали хакеры. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик, из-за которого компания и потеряла доступ ко всем данным.

«Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов. При готовности отправления к получению клиенту поступит SMS-уведомление. Для получения потребуется паспорт», – отметили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ранее заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Планируется, что следующим шагом по восстановлению работы СДЭК станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах, сообщила российская газета “Ведомости”.

Напомним, ответственность за сбой работы взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. «Head Mare не дала времени СДЭК на то, чтобы защитить себя. Сисадмины оказались слишком слабы. А политики безопасности не оправдали себя», — написали взломщики в своих соцсетях.

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Wildberries начал начислять белорусам баллы за покупки. На что можно потратить?