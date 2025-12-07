Саркофаг Чернобыльской АЭС больше не сдерживает радиацию? Узнали, что происходит на границе с Беларусью

Опубликовано: 07.12.2025 10:33 , Обновлено: 07.12.2025

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что защитный саркофаг, построенный за 1,5 млрд евро над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, расположенной в 16 километрах от границы с Беларусью, утратил способность сдерживать радиацию.

Причиной стала атака беспилотника, который ещё в феврале 2025 года повредил саркофаг. 14 февраля украинские власти заявили, что беспилотник с фугасной боеголовкой атаковал станцию, вызвав пожар и повредив защитную оболочку. Украинская сторона утверждала, что дрон был российским. Москва отрицает свою причастность к атаке.

В результате удара БПЛА образовалась дыра в куполе суперсовременного саркофага. Его возводили вблизи разрушенного реактора, затратив 1,5 млрд евро, а затем надвинули на реактор по рельсам. Работы были завершены в 2019 году в рамках инициативы, возглавляемой Европой.

МАГАТЭ сообщило, что проведённая на прошлой неделе инспекция стальной защитной конструкции показала, что удар беспилотника серьёзно повредил её.

Напомним, что ещё в советское время над реактором построили бетонный саркофаг, рассчитанный всего на 30 лет. Однако к сегодняшнему дню он уже не мог бы обеспечить безопасность.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекционная миссия «подтвердила, что защитное сооружение утратило свои основные функции обеспечения безопасности, включая способность удерживать радиацию. При этом несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений».

Гросси подтвердил, что уже проведены некоторые ремонтные работы, «но комплексная реставрация по-прежнему необходима для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности».

«Не надо говорить, что небезопасный»

В России сразу же после заявлений МАГАТЭ появились опровержения об опасности, но их озвучили не на официальном уровне.

Физик-ядерщик, бывший заместитель директора Курчатовского института Виктор Викторов в комментарии изданию «Подъём» заявил, что под крышей саркофага поддерживается пониженное давление, чтобы радиационные воздушные смеси не попадали оттуда в атмосферу. Именно так работает вся система европейского саркофага в Чернобыле.

«Не надо так говорить, что саркофаг не удовлетворяет требованиям и не гарантирует безопасность. Защитные функции потеряны — это если там вообще нет разности давлений. Надо, чтобы было разряжение, чтобы не оттуда выходила газовая смесь с какими-то веществами, а чтобы было пониженное давление и чтобы туда, внутрь, входил воздух», — заявил российский ядерщик.

По его словам, даже в случае повреждения специальные насосы выкачивают воздух из-под саркофага, создавая отрицательное давление по сравнению с внешним.

«Действуют двумя способами. Первый, аварийный — это установка дополнительных отсосов, чтобы временно это обеспечить, а дальше всю поверхность саркофага должны просканировать и посмотреть, где идут какие утечки. Есть специальные методы, запускают какое-то вещество и смотрят, где оно уходит. И тогда эти места дополнительно покрывают», — добавил он.

Кстати, сразу после атаки БПЛА эксперты МАГАТЭ обследовали место удара по конфайнменту (саркофагу) над остатками реактора и 15 февраля заявили, что уровень радиации там не изменился. Заявление гендиректора Рафаэля Мариано Гросси было опубликовано на сайте организации.

В МАГАТЭ рассказали об уровне радиации на Чернобыльской АЭС после удара дрона