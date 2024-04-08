"Сантиметров 20" - Минчанин показал крысу в столичном супермаркете. Эпидемиологи ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2024 21:01 , Обновлено: 08.04.2024

Минчанин показал в TikTok крысу в магазине "Светофор". Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии прокомментировали агентству "Минск-Новости" ситуацию.

“Сантиметров 20 была, ужас”, - возмутился в ролике мужчина.

В Центре гигиены и эпидемиологии отметили, что в помещениях этого магазина регулярно проводят дератизационные работы, то есть травят грызунов. Как рассказали специалисты, при этом используют токсичное средство с накопительным эффектом в виде пищевых приманок.

Это вещество вызывает у грызунов жажду, и, чтобы ее утолить, крысы уходят из своих укрытий, поэтому могут появиться даже в людных местах.

Тем не менее с 1 апреля работу магазина приостановили, а уже 5-го - возобновили. “После устранения выявленных нарушений специалисты также произвели контрольные меры”, – дополнила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района Минска Наталья Прасмыцкая.

Что написали комментаторы

Один из них, к примеру, не согласился с утверждением про размер обнаруженной крысы в 20 см: “Где тут 20? Вот уже мужчины, из десяти 20 сделают”.

Кто-то же принялся шутить: “Это новый сотрудник, не обижайте стажера”.

“Это Боря, менеджер по качеству зерновой продукции”, - предположил еще один пользователь TikTok.

“Почем крыса в светофоре? И можно ли оптом?” - поинтересовался другой.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что делать белорусам, чтобы в дом не проникли грызуны. Один из простых способов — использовать запах, который их отпугнет. Можно применить чеснок, лимон, черный перец.

Как избежать осеннего нашествия крыс? Вот что белорусам нужно сделать в сентябре, пока те не проникли в дом