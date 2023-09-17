Как избежать осеннего нашествия крыс? Вот что белорусам нужно сделать в сентябре, пока те не проникли в дом

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Опубликовано: 17.09.2023 13:24 , Обновлено: 17.09.2023

Они прячутся в подвалах, на чердаках и других укромных уголках дома и каждую осень так и норовят проникнуть внутрь, навести беспорядок в кладовках, испортить мебель и сгрызть урожай овощей и фруктов, бережно уложенные на хранение на зиму. Крысы с наступлением осенних холодов могут испортить жизнь любому дачнику или хозяину частного дома. А ведь если в сентябре озаботиться этим вопросом, можно легко отпугнуть крыс, прежде чем они нанесут серьезный ущерб дому. Для этого не нужно покупать дорогостоящие средства и сильнодействующую и опасную отраву - всё необходимое есть на кухне любого белоруса.

Почему осенью крысы и мыши массово бегут в дома людей?

Летом грызуны, такие как мыши и крысы, достаточно легко находят себе пропитание и укрытие вне домов людей - на полях, огородах и мусорных свалках. А вот осенью грызуны начинают искать себе пристанище, которое пр хорошем исходе станет им домом на протяжении долгой зимы. Поэтому, если вы своевременно не защитите свой гараж и чердак, они могут с легкостью облюбовать его и устроить там свою “штаб-квартиру”, нанеся серьёзный ущерб вашему хозяйству.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не ждать, пока крысы или мыши придут с опустевших полей на порог вашего дома - если они найдут лазейку, избавиться от них будет сложнее. Лучше просто не допускать этого. К счастью, существует немало простых и эффективных способов отпугнуть крыс.

Как не привлечь к своему дому крыс осенью?

Осенью крысы ищут в домах людей две вещи – кров и еду. Их в основном привлекают отходы и остатки пищи. Если вы не хотите привлечь незваных гостей, не выбрасывайте еду в открытые мусорные баки и не разбрасывайте остатки еды в саду, например, чтобы подкармливать птиц.

Также следует держать дверь гаража закрытой, а осенью специалисты рекомендуют прости инспекцию фасада и крыши дома на наличие дыр, через которые могли бы проникнуть грызуны.

Какие запахи отпугнут крыс?

Самый простой способ избавиться от вредителей в доме — использовать запах, который им не нравится, пишет польский портал Genialne.

Идеально для этой цели подойдёт чеснок . Специалисты рекомендуют раздавить несколько зубчиков чеснока и смешать их с водой в пульверизаторе. Смесь должна настояться в течение несколько часов, чтобы вобрать в себя чесночный аромат. Затем этой чесночной водой следует опрыскать все укромные уголки, где могут прятаться грызуны. Можно обойтись из без лишних манипуляция и просто разложить по дому целые зубчики чеснока. В любом случае резкий запах чеснока заставит крыс ретироваться из “ароматного” места.

Впрочем, резкий запах чеснока может раздражать не только крыс, но и хозяев дома. Поэтому, если вам не нравится этот запах и вы не хотите ощущать его в своем доме, можно воспользоваться другими средствами, которые также наверняка хранятся на вашей кухне. Например, взять лимон . Его следует разрезать на четвертинки и поместить в места, где могут спрятаться грызуны. Этот фрукт отпугивает крыс также эффективно, как чеснок, но пахнет при этом приятнее.

Кроме того, специалисты рекомендуют поместить несколько зерен черного перца в укромные уголки и щели по дому. Можно также посыпать молотым перцем вход в дом и порог гаража. Для вас его запах будет незаметен, а вот для крыс запах перца будет сигналом к немедленной эвакуации.