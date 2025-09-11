Санстанция закрыла 31 дискаунтер «Светофор» по всей Беларуси

Опубликовано: 11.09.2025 18:23 , Обновлено: 12.09.2025

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси выявила «системные нарушения» в работе торговой сети «Светофор». Проверки прошли в августе.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, проверка затронула магазины сети по всей стране. Нарушения нашли во всех без исключения объектах.

Специалисты зафиксировали плохое санитарное состояние торговых залов, складов и холодильного оборудования, проблемы с выкладкой и условиями хранения продукции. Кроме того, по их данным, в магазинах продавали товары с истёкшими сроками годности и без надлежащей маркировки, а у части персонала отсутствовали медсправки.

По результатам проверки из оборота изъяли более 14,6 тонны продукции . Приостановилась “до устранения нарушений” работа 31 торгового объекта — каждого третьего из числа проверенных. Также санстанция сообщила, что почти 9,5% исследованных образцов пищевой и непищевой продукции были признаны потенциально опасными.

Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности, выдано 36 предписаний об устранении нарушений. В санэпидслужбе ситуацию в торговой сети охарактеризовали как «системный кризис производственного контроля». Мониторинг «Светофоров» будет продолжен, заверили проверяющие.

К слову, в феврале этого года МАРТ Беларуси уже проверял сеть дискаунтеров и тогда также нашёл нарушения во всех магазинах.

МАРТ проверил торговую сеть «Светофор» – нарушения везде