Санстанция потребовала изъять из белорусских магазинов популярную овощную смесь польского производства
Инспекторы государственного санитарного надзора выявили на полках белорусских магазинов очередную порцию небезопасной продукции. На этот раз из продажи изъяли не только продукцию мало известных производителей, но и популярной польской торговой марки, которую можно найти едва ли не в любом крупном магазине.
Согласно информации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, в ходе недавних проверок бактерии группы кишечной палочки (БГКП) были обнаружены в:
- быстрозамороженной “гавайской” смеси торговой марки GUSTO, дата изготовления 13.11.2023;
- смеси для жарки картофель в овощах с грибами быстрозамороженная торговой марки GUSTO, дата изготовления 02.03.2024;
- быстрозамороженных овощах для жарки “По-белорусски” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 02.04.2024;
- быстрозамороженной овощной смеси “Мексиканская” торговой марки GUSTO, даты изготовления 27.05.2024, 15.02.2024, 28.12.2023;
- быстрозамороженных овощах для жарки “По-домашнему” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 05.02.2024;
- быстрозамороженных овощах для жарки “По-Полесски” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 19.12.2023.
Изготовитель данной продукции - польская компания Oerlemans Foods Siemiatycze Sp.Z.o.о.
Кроме того, в ходе недавних проверок небезопасной продукцией белорусские специалисты признали:
- вяленую воблу, ТУ 10.20.23-001-49405949-16, дата изготовления 18.10.2024, производства ООО “Русские деликатесы”,
- соломку из вяленой рыбы в вакуумной упаковке “Лещ”, дата изготовления 20.05.2024, производства ТОО “Компания Мын-Арал”.
В первом случае специалисты выявили в рыбе повышенное содержание дрожжей, слишком высокое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки, а также сульфитредуцирующие клостридии, во втором - сульфитредуцирующие клостридии.
[info_b]Сульфитредуцирующие клостридии - это анаэробные микроорганизмы, которые могут вырабатывать токсины и могут вызвать у человека воспаление кишечника с тяжелой диареей.[/info_b]
Как рассказали в столичном центре гигиены и эпидемиологии, распоряжением главного государственного санитарного врача Беларуси, потенциально опасную продукцию изымают из продажи по всей стране.
Кстати, смеси торговых марок GUSTO и “Живи Здорово” не в первый раз вызывают вопросы у белорусских эпидемиологов. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, этой весной Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья выявляли в этой продукции нарушения по микробиологическим показателям.
В Могилёве санстанция нашла кишечную палочку и возбудителей листериоза в популярной польской овощной смеси