Санстанция потребовала изъять из белорусских магазинов популярную овощную смесь польского производства

Опубликовано: 24.12.2024 08:21 , Обновлено: 25.04.2025

Инспекторы государственного санитарного надзора выявили на полках белорусских магазинов очередную порцию небезопасной продукции. На этот раз из продажи изъяли не только продукцию мало известных производителей, но и популярной польской торговой марки, которую можно найти едва ли не в любом крупном магазине.

Согласно информации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, в ходе недавних проверок бактерии группы кишечной палочки (БГКП) были обнаружены в:

быстрозамороженной “гавайской” смеси торговой марки GUSTO, дата изготовления 13.11.2023;

смеси для жарки картофель в овощах с грибами быстрозамороженная торговой марки GUSTO, дата изготовления 02.03.2024;

быстрозамороженных овощах для жарки “По-белорусски” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 02.04.2024;

быстрозамороженной овощной смеси “Мексиканская” торговой марки GUSTO, даты изготовления 27.05.2024, 15.02.2024, 28.12.2023;

быстрозамороженных овощах для жарки “По-домашнему” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 05.02.2024;

быстрозамороженных овощах для жарки “По-Полесски” торговой марки “Живи Здорово”, дата изготовления 19.12.2023.

Изготовитель данной продукции - польская компания Oerlemans Foods Siemiatycze Sp.Z.o.о.

Кроме того, в ходе недавних проверок небезопасной продукцией белорусские специалисты признали:

вяленую воблу, ТУ 10.20.23-001-49405949-16, дата изготовления 18.10.2024, производства ООО “Русские деликатесы”,

соломку из вяленой рыбы в вакуумной упаковке “Лещ”, дата изготовления 20.05.2024, производства ТОО “Компания Мын-Арал”.

В первом случае специалисты выявили в рыбе повышенное содержание дрожжей, слишком высокое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки, а также сульфитредуцирующие клостридии, во втором - сульфитредуцирующие клостридии.

[info_b]Сульфитредуцирующие клостридии - это анаэробные микроорганизмы, которые могут вырабатывать токсины и могут вызвать у человека воспаление кишечника с тяжелой диареей.[/info_b]

Как рассказали в столичном центре гигиены и эпидемиологии, распоряжением главного государственного санитарного врача Беларуси, потенциально опасную продукцию изымают из продажи по всей стране.

Кстати, смеси торговых марок GUSTO и “Живи Здорово” не в первый раз вызывают вопросы у белорусских эпидемиологов. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, этой весной Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья выявляли в этой продукции нарушения по микробиологическим показателям.

В Могилёве санстанция нашла кишечную палочку и возбудителей листериоза в популярной польской овощной смеси