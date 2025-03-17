Санэпидслужба проверила фудкорты Минска. Какие нарушения нашли на 70% объектов?

Опубликовано: 17.03.2025 13:07 , Обновлено: 17.03.2025

Санэпидслужба Минска провела проверку фудкортов столицы и выявила нарушения почти на 70% объектов. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Проверки коснулись 50 точек общепита, расположенных на фудкортах. Что не понравилось проверяющим?

Сообщается, что специалисты обследовали 50 объектов, расположенных на фудкортах, в январе-феврале 2025 года. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружили на 69,5% из них.

Какие нарушения встречаются чаще всего?

Хранение продуктов . Несоблюдение условий хранения продуктов и сырья — одна из самых распространённых проблем.

. Несоблюдение условий хранения продуктов и сырья — одна из самых распространённых проблем. Маркировка . Нарушения в маркировке продуктов питания — ещё один частый недочёт.

. Нарушения в маркировке продуктов питания — ещё один частый недочёт. Технологический процесс .

. Сроки годности .

. Медсправки . Отсутствие у работников медицинских справок с отметками о прохождении гигиенического обучения.

По результатам проверок санэпидслужба привлекла к административной ответственности двух руководителей, в отношении 10 должностных лиц начат административный процесс. Также было выдано 17 предписаний об устранении нарушений, изъято из обращения 114,34 кг продукции. Направлено шесть информационных писем юрлицам с требованием устранить причины нарушений.

Советы посетителям фудкортов от санэпидслужбы, за чем стоит проследить:

Чистота . На территории фудкорта должно быть чисто. Полы, стены и потолки — без дефектов и плесени. Потолки должны быть отделаны так, чтобы с них ничего не сыпалось.

. На территории фудкорта должно быть чисто. Полы, стены и потолки — без дефектов и плесени. Потолки должны быть отделаны так, чтобы с них ничего не сыпалось. Посуда . Без сколов, трещин, повреждений покрытия.

. Без сколов, трещин, повреждений покрытия. Мусор . Контейнеры для мусора не должны быть переполнены.

. Контейнеры для мусора не должны быть переполнены. Персонал . Работники, порционирующие и выдающие блюда, должны использовать одноразовые перчатки. Сотрудники, занятые в приготовлении пищи, обязаны носить чистую санитарную одежду, убирать волосы под косынку или колпак, не носить украшения и часы. Ногти должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

Так же санитарно-эпидемиологические службы посоветовали самим посетителям убирать за собой, мыть руки, а также соблюдать личное пространство других гостей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о проверке 13 детских развлекательных центров в крупных торговых центрах Минска. Процент точек с нарушениями ещё больше.

«Нарушения в 77% объектах» — Санэпидслужба проверила детские развлекательные центры в Минске. Что нашла?