Telegraf.news
ru

Санэпидслужба проверила фудкорты Минска. Какие нарушения нашли на 70% объектов?

Санэпидслужба проверила фудкорты Минска. Какие нарушения нашли на 70% объектов?
Подпишитесь на Телеграф:

Санэпидслужба Минска провела проверку фудкортов столицы и выявила нарушения почти на 70% объектов. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Проверки коснулись 50 точек общепита, расположенных на фудкортах. Что не понравилось проверяющим?

Сообщается, что специалисты обследовали 50 объектов, расположенных на фудкортах, в январе-феврале 2025 года. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружили на 69,5% из них.

Какие нарушения встречаются чаще всего?

  • Хранение продуктов . Несоблюдение условий хранения продуктов и сырья — одна из самых распространённых проблем.
  • Маркировка . Нарушения в маркировке продуктов питания — ещё один частый недочёт.
  • Технологический процесс .
  • Сроки годности .
  • Медсправки . Отсутствие у работников медицинских справок с отметками о прохождении гигиенического обучения.

По результатам проверок санэпидслужба привлекла к административной ответственности двух руководителей, в отношении 10 должностных лиц начат административный процесс. Также было выдано 17 предписаний об устранении нарушений, изъято из обращения 114,34 кг продукции. Направлено шесть информационных писем юрлицам с требованием устранить причины нарушений.

Советы посетителям фудкортов от санэпидслужбы, за чем стоит проследить:

  • Чистота . На территории фудкорта должно быть чисто. Полы, стены и потолки — без дефектов и плесени. Потолки должны быть отделаны так, чтобы с них ничего не сыпалось.
  • Посуда . Без сколов, трещин, повреждений покрытия.
  • Мусор . Контейнеры для мусора не должны быть переполнены.
  • Персонал . Работники, порционирующие и выдающие блюда, должны использовать одноразовые перчатки. Сотрудники, занятые в приготовлении пищи, обязаны носить чистую санитарную одежду, убирать волосы под косынку или колпак, не носить украшения и часы. Ногти должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

Так же санитарно-эпидемиологические службы посоветовали самим посетителям убирать за собой, мыть руки, а также соблюдать личное пространство других гостей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о проверке 13 детских развлекательных центров в крупных торговых центрах Минска. Процент точек с нарушениями ещё больше.

«Нарушения в 77% объектах» — Санэпидслужба проверила детские развлекательные центры в Минске. Что нашла?

Темы: