Санэпидслужба проверила фудкорты Минска. Какие нарушения нашли на 70% объектов?
Санэпидслужба Минска провела проверку фудкортов столицы и выявила нарушения почти на 70% объектов. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Проверки коснулись 50 точек общепита, расположенных на фудкортах. Что не понравилось проверяющим?
Сообщается, что специалисты обследовали 50 объектов, расположенных на фудкортах, в январе-феврале 2025 года. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружили на 69,5% из них.
Какие нарушения встречаются чаще всего?
- Хранение продуктов . Несоблюдение условий хранения продуктов и сырья — одна из самых распространённых проблем.
- Маркировка . Нарушения в маркировке продуктов питания — ещё один частый недочёт.
- Технологический процесс .
- Сроки годности .
- Медсправки . Отсутствие у работников медицинских справок с отметками о прохождении гигиенического обучения.
По результатам проверок санэпидслужба привлекла к административной ответственности двух руководителей, в отношении 10 должностных лиц начат административный процесс. Также было выдано 17 предписаний об устранении нарушений, изъято из обращения 114,34 кг продукции. Направлено шесть информационных писем юрлицам с требованием устранить причины нарушений.
Советы посетителям фудкортов от санэпидслужбы, за чем стоит проследить:
- Чистота . На территории фудкорта должно быть чисто. Полы, стены и потолки — без дефектов и плесени. Потолки должны быть отделаны так, чтобы с них ничего не сыпалось.
- Посуда . Без сколов, трещин, повреждений покрытия.
- Мусор . Контейнеры для мусора не должны быть переполнены.
- Персонал . Работники, порционирующие и выдающие блюда, должны использовать одноразовые перчатки. Сотрудники, занятые в приготовлении пищи, обязаны носить чистую санитарную одежду, убирать волосы под косынку или колпак, не носить украшения и часы. Ногти должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.
Так же санитарно-эпидемиологические службы посоветовали самим посетителям убирать за собой, мыть руки, а также соблюдать личное пространство других гостей.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о проверке 13 детских развлекательных центров в крупных торговых центрах Минска. Процент точек с нарушениями ещё больше.
«Нарушения в 77% объектах» — Санэпидслужба проверила детские развлекательные центры в Минске. Что нашла?