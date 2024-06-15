Санэпидемслужба ограничила купание в трёх областях Беларуси. Куда лучше не совать нос?

Опубликовано: 15.06.2024 11:36 , Обновлено: 15.06.2024

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложил ограничить купание детей и взрослых на девяти пляжах Беларуси. Специалисты провели мониторинг 357 мест отдыха и взяли 725 проб воды, в результате чего опасными признали водоёмы в Минской, Могилёвской и Гомельской областях.

По состоянию на 15 июня, 35 проб воды, которые отобрали в водоёмах по всей Беларуси, не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В связи с этим Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложил ограничить купание детей в следующих местах:

в пляжной зоне на реке Вызенка в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района;

на пляже в районе парка культуры “Приднепровский” в Жлобине на реке Днепр;

на городском пляже Могилёва на Днепре;

в зонах отдыха на реке Днепр в агрогородке Полыковичи и Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилёвского района;

на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района.

Также не рекомендуется заходить в воду детям и взрослым в районе деревни Саковичи и Солигорского водохранилища: опасными в санэпидемслужбе признали «Детский пляж», «Старый пляж» и пляж санатория «Берёзка» в Солигорске.

[info_b]Актуальную информацию о местах, где ограничено купание, можно всегда посмотреть на интерактивной карте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, то есть здесь.[/info_b]

Ранее главный врач Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Кляцко отметил, что, прежде чем погружаться в воду с головой, лучше узнать, не попало ли ваше место отдыха в список тех, где купания ограничены или запрещены. Мониторинги проводят каждую неделю по всей стране, [link href=“https://www.sb.by/articles/voyti-v-chistuyu-vodu.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Лабораторный контроль качества воды летом проводим в местах, определённых местными исполнительными и распорядительными органами. Причём в зонах отдыха детских организованных коллективов и местах массового посещения это делают не реже раза в неделю, а в прочих местах — не реже раза в 2 недели. Отбор проб во время дождей и в течение трех суток после сильных ливней не осуществляется», — отметил Владимир Кляцко.

Чуть позже, на основании результатов исследования, вносятся предложения по ограничению купания или даже запрету. Конечно, насильно белорусов с водоёма никто не прогонит. Дело санитарных служб — предупредить о возможных последствиях.

В чём разница между ограничением и запретом на купание?

Если в воде обнаружили однократное превышение кишечной палочки (E. coli) с показателем более 100 КОЕ/100 см3, то ограничивают купание для детей. Повторное превышение в том же месте в течение семи дней — повод ограничить купание и для взрослых.

Если превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки более 500 КОЕ/100 см3 или положительные пробы воды на наличие сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, запрещается купание детей, взрослых, а также занятия водными видами спорта.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии сезона в ГУВД Мингорисполкома рассказали, где и на каких пляжах столицы можно отдыхать не только с шашлыком, но и с алкоголем. При этом без риска получить штраф от сотрудников правопорядка.

Штраф до 320 рублей. В МВД рассказали, на каких пляжах Минска разрешено пить алкоголь и жарить шашлыки