Самолет «Белавиа» доставил из Каира в Минск 43 человека, эвакуированных из сектора Газа

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Опубликовано: 17.11.2023 07:41 , Обновлено: 17.11.2023

Ночью в четверг, 16 ноября, в Национальном аэропорту "Минск" благополучно приземлился самолет авиакомпании "Белавиа", который доставил из Каира 43 человека - граждан Беларуси и членов их семей. Всем им усилиями дипломатов удалось покинуть сектор Газа, бежав от войны Израиля с исламисткой организацией ХАМАС.

Из Каира в Минск эвакуированных граждан доставил Boeing 737-800. По словам гендиректора компании “Белавиа” Игоря Чергинца, гуманитарный рейс был подготовлен по поручению президента Беларуси в кратчайшие сроки и не был коммерческим.

“Экипаж подготовленный. Рейс был дальний с определенными особенностями. Учитывали в том числе моральное состояние пассажиров”, - рассказал Чергинец.

При этом, по словам гендиректора компании, “технически “Белавиа” готова выполнить сколько нужно рейсов в Египет для эвакуации граждан”, сообщили в Минтрансе.

Кадрами с борта самолета с эвакуированными из сектора Газа белорусами и их семьями поделился в соцсетях телеканал ОНТ.

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На борту самолета эвакуированных сопровождали белорусские медики и психологи из Республиканского отряда специального назначения МЧС “ЗУБР”, а в минском аэропорту прибывших встречали в числе прочих представители Белорусского Красного Креста, которые обеспечили прибывших людей тёплой одеждой, средствами гигиены и сухим пайком, водой и напитками для детей.

Кадры того, как встречали прибывших в минском аэропорту, опубликовало госагентство БелТА.

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Напомним, что это уже второй эвакуационный рейс компании “Белавиа” с начала октябрьского обострения палестино-израильского конфликта. Первый эвакуационный рейс компания выполнила 6 ноября, доставив из Тель-Авива в Минск 117 пассажиров. Впрочем, тот рейс был коммерческим - за билет нужно было заплатить 550 долларов.

Эвакуационный самолет «Белавиа» с белорусами вылетел из Израиля в Минск. Сколько стоил билет?