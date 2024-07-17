"С целью экономии времени" — СК обвинил во взрыве в Светлогорске 31-летнего замначальника цеха

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2024 16:04 , Обновлено: 17.07.2024

В Следственном комитете Беларуси установили обстоятельства гибели троих рабочих на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске, а также предъявили обвинения в случившемся заместителю начальника одного из цехов. Напомним, авария произошла в результате вспышки газовоздушной смеси на Гомельщине в июне прошлого года.

Следователи установили, что в тот день 31-летний замначальника одного из цехов поручил своим подчинённым очистить сосуд, который работал под высоким давлением. Сделать это нужно было, по его мнению, перекисью водорода. Спустя некоторое время произошла самопроизвольная цепная экзотермическая реакция, которая и вызвала взрыв мощностью почти 680 килограммов в тротиловом эквиваленте.

После осмотра места происшествия сотрудники СК выяснили, что виновный более 2 лет работал в должности заместителя начальника цеха регенерации Светлогорского ЦКК. По словам следователей, он достоверно знал, что промывка подогревателя перекисью водорода не предусмотрена технической документацией, однако пошёл на это “с целью экономии времени”. В результате преступных действий погибли трое рабочих 24, 31 и 42 лет, а ущерб предприятию превысил 7 миллионов рублей.

По результатам расследования 31-летнему заместителю начальника цеха регенерации Светлогорского ЦКК предъявили обвинение по ч. 2 ст. 302 УК РБ (нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение ущерба в особо крупном размере). В качестве максимальной меры пресечения мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что в Следственном комитете Беларуси сообщили о трагедии, которая 14 июля произошла в Столбцовском районе. На нерегулируемом пешеходном переходе железнодорожной станции “Колосово” под колёса приближающегося поезда попали два байкера — они пытались переехать на другую сторону. Мужчина и женщина скончались на месте.

Под Столбцами поезд сбил двух мотоциклистов — мужчина и женщина скончались на месте