Рыбак шокировал соцсети 8-килорамовой щукой, которую поймал под Борисовом

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Опубликовано: 09.12.2023 09:11 , Обновлено: 13.11.2024

Аудиторию соцсетей впечатлил улов белорусского рыбака Михаила Надыкто. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал фото с огромной щукой.

Аккаунт rybalka_v_belarusi сообщил подробности улова: рыбу Михаил поймал на озере Палик в Борисовском районе Минской области. Ловил на жерлицу на глубине двух метров. Живец – карась. И главное: вес щуки – 7 килограммов 700 граммов!

Хвалебные комментарии: «Красава, молодца!», «Смотрится на честную десятку». Есть и вопрос: платное ли это озеро. Ответа в аккаунте нет.

На сайте antfish.com мы нашли такую информацию по озеру Палик: «Платный: нет. Ловля на дорожку: разрешена. Подводная охота: разрешена. Бензомоторные средства: запрещены. Промысловый лов: не осуществляется».

[info_b]Озеро Палик находится в Борисовском районе Минской области. Входит в состав Березинского биосферного заповедника.

Площадь зеркала 7,68 км, длина 6,2 км, максимальная глубина 2,4 м. Местность преимущественно равнинная, густо заросшая лесом (местами буреломы), заболоченная, труднопроходимая. Озеро окружено (кроме северо-запада) широкой (до 200 м) заболоченной поймой, к которой местами примыкают заболоченные луга, поросшие кустарником.

Дно плоское, сапропелистое. Через озеро протекает Березина. Впадают реки Бурчак, Смольница, Лютка и три ручья.

В озере водятся окунь, щука, плотва, лещ, густера, синец, язь, золотой карась, линь, ерш и другая рыба.

Источник: «Все озера Беларуси».[/info_b]

Кстати, ранее мы писали, как на Припяти рыбаки поймали гигантского сома.

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