Рыба с гельминтозом и не только. Прокуроры проверили организацию питания в детсадах и школах Гомельщины

Опубликовано: 12.06.2024 17:49 , Обновлено: 12.06.2024

Органы прокуратуры Гомельщины вместе с сотрудниками управлений образования исполкомов, а также санитарно-эпидемиологической службой проверили организацию питания в детсадах и школах области. И обнаружили, что, к примеру, в одно из дошкольных учреждений Речицкого района неоднократно поставляли рыбу с гельминтозом.

Как рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области, мониторинг показал, что в учреждениях образования Речицкого района закупаемая рыба не соответствовала условиям заключенного договора поставки. Так, не всегда она приходила в потрошеном виде.

Проверка также подтвердила, что в 2023 году и за прошедший период 2024-го в один из детсадов Речицкого района неоднократно поставляли рыбу с гельминтозом, поэтому ее возвращали поставщику. Договор с ним расторгли.

[info_b]Гельминтозы - это паразитарные болезни человека, животных и растений, которые вызывают гельминты — паразитические черви.[/info_b]

Также прокуроры провели “выборочную проверку” 11 гомельских школ, там обнаружили “многочисленные нарушения законодательства об организации питания детей”. Так, где-то чай для учащихся с сахарным диабетом ставили на общие столы для всех. При этом нельзя было определить, в каком стакане был чай без сахара.

Кроме того, прокурорские работники обнаружили факты выдачи школьникам с непереносимостью лактозы картофельного пюре с добавлением молокам, другим детям - апельсинов, хоть врач рекомендовал исключить витамин С из их рациона.

Также в службе информации прокуратуры Гомельской области сообщили, что при проверке выявили и другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратура внесла представление в Гомельский горисполком, в котором потребовала устранить нарушения.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Комитет государственного контроля Витебской области проверил организацию школьного питания в ряде школ Витебска, Полоцка и Орши. И нашел такие нарушения, как невымытая посуда, использование продуктов с истекшим сроком годности и даже наличие кишечной палочки в пищеблоках.

КГК нашел в школьных столовых Витебщины кишечную палочку и невымытую посуду