КГК нашел в школьных столовых Витебщины кишечную палочку и невымытую посуду

Опубликовано: 26.04.2024 12:41 , Обновлено: 26.04.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Витебской области проверил, как организовано школьное питание в ряде школ Витебска, Полоцка и Орши. И нашел немало нарушений: невымытая посуда, использование продуктов с истекшим сроком годности и даже наличие кишечной палочки в пищеблоках.

“Недостаточно сегодня используется в рационах свежих овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы, сыра. В то же время включаются в меню кондитерские изделия, которые не предусмотрены меню”, - рассказал начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Витебской области Франц Венскович.

И отдельно остановился на “множественных нарушениях санитарных норм”. “Невымытая посуда, оборудование, инвентарь. Здесь на пищеблоках даже были установлены случаи наличия бактерий кишечной палочки”, - отметил в интервью телерадиокомпании “Витебск” Венскович.

Кроме того, по его словам, при приготовлении еды в пищеблоках использовали продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. “Также выявлены неоднократные случаи излишков и недостачи продуктов”, - добавил представитель КГК Витебской области.

В результате ведомство поручило местным органам власти и структурам, которые организуют питание в школах, принять дополнительные меры по повышению качества его организации и обеспечить контроль за работой школьных столовых.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как премьер-министр Беларуси Роман Головченко признал на совещании в Совмине 19 апреля наличие “отдельных проблемных вопросов” в организации школьного питания. Так, глава Правительства отметил «факты ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов», «отдельные нарушения технологии приготовления блюд», а также «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований».

«Может хватит?» — Головченко не согласился с требованием Госконтроля «кардинально изменить» школьное питание в Беларуси