Россияне предложили построить в Минске 50-метровую башню. Где и зачем?

Опубликовано: 16.02.2024 12:27 , Обновлено: 16.02.2024

В Минской городской администрации 15 февраля прошел День инвестора. На встречу приехали бизнесмены из России. Они предложили концептуально изменить минский парк имени Павлова. В частности, построить обзорную башню высотой в 50 метров. Об этом сообщило госагентство «Минск-Новости».

«Это альтернатива колесу обозрения. Оно у вас уже есть, поэтому ставить еще одно смысла нет, – пояснила идею с башней генеральный директор российской компании «Концепт парк» Евгения Мельникова. – Аналогов предлагаемой нами конструкции нет в Беларуси. Ее разработали в России, а первую башню скоро установят в Сочи. Если все получится, в планах – поставить такую и в Минске».

Кроме башни, россияне предложили оборудовать «красивые фонтаны, сказочный сад и подсветки на мостиках».

[inf]«Концепт парк» – это компания в России, специализирующаяся на создании и разработке концепций для различных объектов и проектов. Они занимаются разработкой стратегий развития бизнеса, архитектурным проектированием, дизайном интерьеров и экстерьеров, маркетингом и брендингом. Компания работает как с частными заказчиками, так и с государственными учреждениями.[/inf]

Мельникова также отметила, что в парке летом актуален пляжный отдых. «Но сейчас он дикий. Есть идея разместить там шезлонги и отгородить их».

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси, и в Минске в частности, в 2024 году запланировали обновить подвижной состав наземного пассажирского транспорта. На что именно решили сделать ставку – рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

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