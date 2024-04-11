Российский Qiwi-банк решили ликвидировать. Когда рассчитаются с кредиторами?

Опубликовано: 11.04.2024 09:47 , Обновлено: 11.04.2024

Московский арбитражный суд удовлетворил иск Банка России по запуску процедуры ликвидации Qiwi-банка. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Агентства по страхованию вкладов».

Напомним, что история с ликвидацией Qiwi-банка началась в феврале 2024 года, после того, как российский ЦБ отозвал у банка лицензию. Основной причиной такого решения назвали “систематичное нарушение федеральных законов и нормативных актов Центробанка в области банковской деятельности”, в частности, российский финансовый регулятор заявил, что Qiwi-банк был причастен к “отмыванию” доходов, полученных преступным путем, и занимался “финансированием терроризма”.

В ведомстве заметили, что банк способен в полном объеме рассчитаться с кредиторами. Профицит средств в банке оценили в 28 млрд российских рублей. Этой суммы должно хватить для выполнения всех имеющихся обязательств, считают в ведомстве.

“Учитывая достаточность имущества банка для удовлетворения требований кредиторов, расчеты с ними планируется начать после закрытия реестра требований кредиторов – в июле 2024 года”, — сообщили в телеграм-канале «Агентства по страхованию вкладов».

Ранее Telegraf.news писал о том, что в российском “КИВИ Банке”, у которого отобрали лицензию в России, рассказали, как могут вернуть свои деньги вкладчики, чьи средства оказались замороженными на виртуальных QIWI-кошельках. Агентство по страхованию вкладов, которое назначила временная администрация банка, выявила в общей сложности 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд российских рублей (около 47 млн долларов в эквиваленте).

Как белорусам вернуть деньги с заблокированных QIWI-кошельков? Объяснили в банке