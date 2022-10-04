Российский лоукостер пообещал пустить рейсы Минск-Москва с билетами от 32 долларов

Опубликовано: 04.10.2022 16:16 , Обновлено: 04.10.2022

Российская бюджетная авиакомпания (лоукостер) «Победа» объявила, что в конце октября запустит прямые рейсы из Москвы в Минск и обратно.

Полеты планируют выполнять с 28 октября из московского аэропорта «Внуково», пишет Интерфакс.

Мы посмотрели, за сколько можно полететь из Минска в Москву. На 28 октября доступны билеты за 1910 российский рублей (32 доллара по официальному курсу). По нему в самолет можно взять только ручную кладь. Есть билет и подороже — 3055 рос.руб. ($52) и 5560 рос.руб. ($95).

Кстати, в какой-то момент были доступны билеты за 55 российских рублей, заметили СМИ. Глюк это или нет — неизвестно. Сейчас таких на сайте нет.

Ранее Телеграф писал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила продлить приостановку своих рейсов в Беларусь и из Беларуси до 31 декабря 2022 года. Ранее она отменила полеты до 31 октября.

Turkish Airlines отменила полеты в Минск и обратно до конца 2022 года