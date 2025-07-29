Российский "Аэрофлот" возобновил рейсы в Минск

Опубликовано: 29.07.2025 15:09 , Обновлено: 29.07.2025

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 29 июля возобновил рейсы из Москвы в Минск и обратно, которые приостановили из-за хакерской атаки днем ранее. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта Шереметьево.

Так, согласно табло, один из рейсов, SU1836, отправили из Москвы в Минск в 14:58.

Также, судя по данным авиакомпании, другие полеты в белорусскую столицу и обратно 29-30 июля должны выполнять в запланированное время. На некоторые из них, кстати, уже открыта регистрация пассажиров.

Напомним, в понедельник 28 июля ситуация была иной. Из-за масштабного сбоя в системе перевозчика пришлось отменить десятки рейсов по разным направлениям и семь пар авиарейсов между Москвой и Минском.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что инцидент произошел в результате кибератаки.

Российский «Аэрофлот» отменил ещё два рейса в Минск из-за хакерской атаки