Российские мобильные операторы потребовали от белорусов предоставить свои биометрические данные до 1 июля

Опубликовано: 25.04.2025 16:07 , Обновлено: 25.04.2025

Российские мобильные операторы потребовали от своих белорусских клиентов предоставить биометрические данные - образец голоса и скана лица. Сделать это действующим абонентам нужно до 1 июля 2025 года. В противном случае номер, зарегистрированный на паспорт гражданина другого государства, будет заблокирован, предупредили операторы.

Дело в том, что ещё 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила продажи SIM-карт иностранцам. Их Госдума одобрила в августе 2024 года, обязав иностранцев регистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) для заключения контракта с мобильным оператором. На то, чтобы действующие абоненты могли зарегистрироваться в системе, дали полгода и вот этот срок подходит к концу.

“Вам необходимо срочно подтвердить свои персональные данные для продолжения использования этого номера, так как он зарегистрирован на паспорт другого государства. Без этого ваш номер скоро будет заблокирован в соответствии с законодательством Российской Федерации, и вы не сможете пользоваться услугами связи”, - сообщения с подобным содержанием, по данным госагентства БЕЛТА, начали приходить белорусам от российского МТС.

Чтобы продолжения пользоваться российской SIM-картой, белорусам придётся пройти настоящий квест. Сначала - оформить СНИЛС (уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования). При наличии регистрации в России делать это можно тремя путями:

через своего российского работодателя,

в отделении Социального фонда России,

в многофункциональном центре.

Оформив СНИЛС, нужно также зарегистрироваться на российском портале “Госуслуги” (при наличии счёт в российском банке это можно сделать самостоятельно) и лишь потом сдать свои биометрических данных: голоса и скана лица. Для этого придётся обратиться в офис банка, оснащённый таким оборудованием. Оттуда данные абонента уже передадут в единую биометрическую систему России, а вот абоненту нужно будет сделать ещё один шаг -подтвердить свою биометрию на портале “Госуслуги” (сделать это можно уже самостоятельно).

По данным издания Forbes, после введения требований по обязательной регистрации иностранцев в российской ЕБС продажи SIM-карт в стране в первом квартале 2025 года рухнули более чем на 90%. Сославшись на неназванного эксперта из телекоммуникационного рынка, издание сообщило, что в январе-феврале 2025 года российские операторы подключали всего 20 000–25 000 нерезидентов в месяц, тогда как в ноябре-декабре 2024 года этот показатель достигал 800 000–1 000 000.

По словам эксперта, процесс подключения для иностранцев “чрезмерно усложнили” и теперь он занимает 5-7 дней, причём далеко не всем всё удаётся сделать с первого раза. Он также выказал опасение, что это лишь спровоцирует “серый” рынок SIM-карт в России.

Впрочем, в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России наличие проблем с регистрацией биометрии иностранцами отрицают, обещая при этом “оптимизировать” процесс для иностранцев. Сообщается, что ведомство уже готовит соответствующие изменения в законодательство - сейчас они якобы проходят общественное обсуждение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года правительство России также изменило условия въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. С 1 декабря в столичных аэропортах, а также в одном из автомобильных пунктов пропуска у них будут снимать биометрические персональные данные. Однако, для граждан Беларуси в данном случае сделали исключение.

Россия с 1 декабря обязала иностранцев сдавать отпечатки пальцев в аэропортах. Коснётся ли белорусов?