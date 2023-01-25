Российская «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать в Беларуси свой бренд

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Опубликовано: 25.01.2023 15:44 , Обновлено: 25.01.2023

Владелец российской компании «Вкусно — и точка», кафе которой подражают McDonald's, подал заявку на регистрацию своего бренда в Беларуси.

Однако, это не основной торговый знак, а бренд «Доставка — и точка», сообщило информагентство Sputnik.

Вот как выглядит логотип доставки (это та же эмблема сети, но с пририсованными «ножками»):

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Напомним, что сеть кафе «Вкусно — и точка» планировала прийти в Беларусь на место McDonald’s, но этого не произошло. Гендиректор компании Олег Пароев заявил, что переговоры об открытии «Вкусно и точка» в Беларуси остановлены не по ее вине.

К слову, 12 декабря Александр Лукашенко заявил, что сеть ресторанов, которая работала под брендом McDonald’s в Беларуси теперь белорусская. При этом, у кафе пока нет названия. Белорусы из-за вывески иногда называют их «Мы открыты».

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А в России KFC стало Rostic’s

Тем временем в РФ в ресторанах сети KFC начали менять вывески на Rostic’s с новым логотипом. Это произошло после продажи бизнеса российской компании.