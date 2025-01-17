Рогачёвская или глубокская? Узнали, какую сгущёнку предпочитают работники "Коммунарки"

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Опубликовано: 17.01.2025 10:46 , Обновлено: 13.02.2025

Во время визита на одну из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси — "Коммунарка" — журналисты Telegraf.news поговорили с рабочими и узнали их вкусовые предпочтения. Сотрудники рассказали, какую сгущёнку любят больше — рогачёвскую или глубокскую, а также поделились, сколько сладкого могут съесть за раз. Не забыли спросить и про конфеты с алкоголем: так сколько "Столичных" надо съесть, чтобы опьянеть?

Например, заместитель генерального директора по производству Николай Комаев, который проработал на “Коммунарке” целых 38 лет, уверен: вкуснее трюфельной начинки нет ничего на свете. А вот другая сотрудница предприятия, Виктория Белова, наоборот, не отказалась бы от шоколада с грушей.

Тем временем оператор линии конфетно-шоколадного цеха Екатерина Буглак признаётся: вместо вкусной плитки она с удовольствием бы съела сочный бургер. А вот Наталья Орлова и Евгений Максимович сладкую шоколадку бы на мясо не променяли. Об остальных вкусовых предпочтениях пяти работников “Коммунарки” — в нашем видео.

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Видео: Алексей Смоленский

Ранее Telegraf.news писал, что при покупке конфет мы иногда можем переборщить и взять слишком много. Съел пару штук, угостил друзей – и всё, больше не лезет. Тогда сладости лежат и покорно ждут своего часа. Однако можно ли их есть, если закончился срок годности? Что с ними происходит в этот момент? На эти вопросы журналистов Telegraf.news помогли ответить специалисты белорусской фабрики «Коммунарка».

Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент