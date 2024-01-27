Родителей белорусских школьников попросили подписать "согласие на простое медицинское вмешательство". Главврач объяснил, что это значит

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Опубликовано: 27.01.2024 12:17 , Обновлено: 27.01.2024

Родители ученика в Минске сообщили, что получили из школы записку с просьбой подписать «добровольное согласие на простое медицинское вмешательство». Там было указано, что родители согласны и проинформированы о рисках таких действий медиков, но что конкретно те могут сделать с мальчиком, написано не было.

У взрослых возник также вопрос, если такую записку не подписать, в случае необходимости медики не окажут их сыну медпомощь?

Главврач 23-й городской детской поликлиники Марина Пильчук в комментарии для агенства “Минск-Новости” [link href=“https://minsknews.by/v-minskih-shkolah-roditelej-prosyat-podpisat-soglasie-na-prostoe-medvmeshatelstvo-chto-eto-znachit/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link], что все это значит. Она напомнила, что требование получить согласие от родителей введено приказом Минздрава «Об обеспечении оказания медицинской помощи обучающимся в возрасте до 18 лет». В нем говорится, что добровольное разрешение родителей требуется для детей в возрасте до 14 лет.

А вот что, за вмешательства могут производить после такого согласия медики, говорится в постановлении Минздрава №49 «Об установлении перечня простых медицинских вмешательств». Всего их более 1100, и в список входят компрессы на кожу, взятие крови из пальца, перевязка при переломе костей, постановка горчичников и, как вы понимаете, многое другое.

[info_b]Ознакомится с полным перечнем можно на сайте Минздрава Беларуси по этой [link href=“https://minzdrav.gov.by/upload/lcfiles/000127_464830_N49_2011.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link] (pdf).[/info_b]

“Даже измерить температуру тела ребенка, артериальное давление – это простое медицинское вмешательство. Таким образом, не получив согласия от родителей, работа медслужбы будет блокироваться. Мы не сможем помочь обратившемуся в медкабинет ребенку”, — заявила главврач детской больницы.

[info_b]Важно! Такое согласие не даёт право делать прививки детям без ведома родителей.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в TikTok много просмотров и комментариев собрали видео, сделанные в детских поликлиниках республики 22 января. А именно – очереди в регистратуру. На одном видео – очередь, как утверждает автор, в одной из детских поликлиник Гомеля. На втором – аналогичная в Жлобине. В комментариях развернулось обсуждение роликов.

«Считаете что это большая?!» – Белорусы поделилась видео очередей в поликлиники. Подписчики в комментариях разделились