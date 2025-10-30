Минобразования опубликовало важные документы для абитуриентов‑2026

Опубликовано: 30.10.2025 13:49 , Обновлено: 30.10.2025

Министерство образования выложило в свободный доступ важные документы, которые могут помочь абитуриентам, которые будут поступать в белорусские вузы в следующем году. В частности, ведомство опубликовало программы вступительных экзаменов на общее высшее и специальное высшее образование.

Программы вступительных испытаний по всем учебным предметам были утверждены приказом министра образования №447 20 октября 2025 года. Теперь их выложили в свободный доступ на официальном сайте ведомства. Перейдя по ссылке, нынешние старшеклассники могут скачать документ с программой по выбранному предмету, чтобы заблаговременно ознакомиться, какие темы и в каком объёме нужно успеть изучить и освоить к концу учебного года, чтобы успешно сдать выпускные экзамены в школе и вступительные для поступления в вуз.

В документах также указаны учебные пособия , которые помогут выпускникам самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов, подготовиться к поступлению в вуз или ссуз.

В качестве дополнительного подспорья старшеклассникам ведомство также выложило на сайт архивы экзаменационных билетов для выпускных экзаменов (доступны по ссылке), а также видеоуроки с разбором некоторых тем, которые помогут подготовиться к централизованному тестированию (ЦТ).

В Минобразования подчеркнули, что чем раньше старшеклассники начнут готовиться к экзаменам, тем увереннее будут в своих знаниях следующим летом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования уже определилось с датами выпускных экзаменов на 2026 год. Теперь выпускники, их родители и учителя могут планировать подготовку, зная конкретные даты.

Минобразования Беларуси назвало даты ЦЭ и экзаменов в 2026 году