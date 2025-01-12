Рейс «Белавиа» из Минска в Санкт-Петербург развернули. Что случилось?

Опубликовано: 12.01.2025 11:47 , Обновлено: 12.01.2025

Самолёт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс из Минска в аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург), вернулся обратно в белорусскую столицу. Как сообщили в Национальном аэропорту Минск, причиной стало временное прекращение работы «Пулково» из-за сложных погодных условий.

В пресс-службе аэропорта «Пулково» [link href=“https://sputnik.by/20250112/reys-belavia-v-sankt-peterburg-vozvraschaetsya-obratno-v-minsk-1092588861.html” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснили [/link] российскому агентству Sputnik, что там приостановили приём и отправку всех воздушных судов для очистки взлетно-посадочных полос от снега. Полёты планируют возобновить сразу же после нормализации погодных условий.

На борту самолёта, выполнявшего рейс B2 941 на Embraer 195, находилось более 90 пассажиров. Самолёт вылетел из Минска в 08:17, а уже в 08:33 «Пулково» сообщил о приостановке приёма рейсов.

Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания “Белавиа” 30 декабря презентовала новую форму бортпроводников в Минском планетарии. Разработали как летние, так и зимние комплекты.

«Белавиа» показала новую форму бортпроводников