"Ребёнок во взрослом теле" — Фотограф показал историю минского бездомного. Но пожалели его не все

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 13:50 , Обновлено: 12.03.2024

Белорусский фотограф опубликовал в соцсети видео с непростой историей столичного бездомного. Ролик растрогал десятки пользователей, но нашлись и те, кто не проникся судьбой минского бомжа.

“Мужчина, извините, вам нужна помощь?” — такими словами начал видео один из уличных фотографов, на котором видно, как бездомный что-то ищет в мусорном баке.

Мужчина рассказал, что его зовут Владимир, родился он в Минске, а родителей не стало “около десяти лет назад”. После их смерти “пришлось как-то кантоваться”, однако мужчину радует, что ещё “не поздно устроиться на работу”.

Самым ярким событием в жизни бездомный назвал “встречу с матерью Нового года” и сказал, что, если бы можно было обратить время вспять, он “окончил бы ПТУ и получал какие-то гроши”.

В комментариях большинство людей были растроганы нетипичной историей 45-летнего мужчины.

“По глазам видно что очень добрый мужчина, удачи ему в жизни”, — написала одна из пользователей, а другая добавила:

“Лично мне жалко таких людей. Ведь большинство из них сломаны жизнью. В своё время им не протянули руку помощи и они пошли не по той дороге…”

“Он не вырос… Ребёнок во взрослом теле”, — с очевидной грустью написала одна из девушек.

Правда, нашлись и те, кто задался вопросами: “А где квартира от родителей?”, “Почему, например, не пойти в колхоз?”

“У нас парень устроился дояром, в колхозе дали дом, он девушку нашел, женился. Толочинский район. И он мог бы тоже так устроиться”, — выразила мнение одна из девушек под видео.

“Полно работ в Минске с предоставлением бесплатного жилья и вахтовым методом, и постоянно, и без квалификации. Заведите парня в службу занятости, там найдут вакансию!”, — прокомментировал ещё один неравнодушный пользователь. Другой добавил:

“45 лет, все кругом виновны, только не сам. Толку ему помогать…”

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