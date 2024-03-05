МЧС Беларуси сняло трогательное видео со спасением кошки

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2024 09:59 , Обновлено: 05.03.2024

Видео со спасением кошки сотрудниками МЧС в Мозыре растрогало пользователей Tik-Tok.

На коротком ролике выложенном МЧС трое мозырских спасателей помогают кошке прийти в себя. Вероятнее всего животное пострадало от отравления дымом во время пожара. Трогательное видео умилило пользователей Tik-Tok и в комментариях люди написали слова благодарности сотрудникам МЧС, спасшим кошку.

“Спасибо Вам за Вашу работу?? домашние питомцы такие же члены семьи, они как детки✨”, — написала одна из пользовательниц соцсети.

“Пушистый, но тоже живой. А это не просто профессионалы - это люди с большой душой”, — ещё один комментарий под видео.

“Спасибо Вам ????настоящие спасатели спасают всех!!!!” — поблагодарила ещё одна девушка.

Десять лет назад мир восхищался подобным видео снятым на GoPro американским пожарным Кори Калаником. Двухминутный ролик, на котором мужчина спасает потерявшего сознание котенка из наполненного дымом дома, собрало 45 миллионов просмотров и более 50 тысяч комментариев на разных языках.

Ранее Телеграф писал о том, как сотрудники спасли 8-летнего мальчика в Калинковичском районе.

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