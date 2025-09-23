"Рассказывают, не совсем то" - На госТВ рассказали, как контролируют белорусских экскурсоводов

Опубликовано: 23.09.2025 11:04 , Обновлено: 23.09.2025

На гостелеканале СТВ 22 сентября рассказали о "тонкостях туриндустрии" Беларуси. Чиновники, отвечающие за этот вопрос в районных администрациях, а также представители белорусских турфирм, в числе прочего, рассказали, как контролируют белорусских экскурсоводов.

Поводом для обсуждения проблем белорусского туризма стал указ №329 “О совершенствовании государственного управления в сфере туризма”, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 сентября. Документ изменил вертикаль управления отраслью. Теперь Национальне агентство по туризму напрямую подчиняется белорусскому правительству и наделяется полномочиями по “государственному регулированию и проведению единой государственной политики” в сфере туризма.

Именно последний вопрос - проведения единой государственной политики - по мнению ведущих ток-шоу на СТВ, пока оставляет желать лучшего. Ведущий Кирилл Казаков в беседе с приглашёнными экспертами посетовал на то, что белорусские экскурсоводы сегодня “иногда рассказывают историю совершенно не так, как хотелось бы”. Он рассказал о собственном опыте, когда на экскурсии по Троицкому предместью в прошлом году экскурсовод, по его словам, “рассказывал не совсем то”.

“Те, кто что-то говорят, это кто? Как их контролировать? Национальное агентство новое будет их контролировать?” - задался в этой связи вопросом Казаков.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович на это отметила, что белорусские экскурсоводы в обязательном порядке проходят аттестацию, сдают экзамена профессиональной комиссии из специалистов разных направлений, но далее его уже не контролируют на ежедневной основе в процессе его профессиональной деятельности.

“Человек выходит работать, он ведет экскурсию, и здесь уже действительно этап гораздо сложнее, потому что сегодня он может в одном настроении быть, рассказывать, а завтра он в другом настроении решил вот тут приукрасить или исказить, и не всегда ты окажешься рядом, чтобы промониторить”, - отметила Воронович.

Тем не менее, по её словам, Национальное агентство по туризму, а также Департамент по туризму Министерства спорта и туризма проводят подобные мониторинги и сейчас.

“Нельзя сказать, что это контроль, потому что у нас нет надзорных функций, тем не менее мониторинги делаются. Естественно, это должно быть”, - высказала своё мнение Воронович.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко поддержал инициативу правительства о формировании нового регулятора туристической сферы и выстраивания отрасли в “реальную вертикаль” государства и частного бизнеса. По словам первого вице-премьера Николая Снопкова, правительство рассчитывает на то, что после трансформации турбизнеса в Беларуси его удельный вес в ВВП страны увеличится в два раза - до 4%.

Лукашенко поддержал создание нового «вертикального» регулятора турбизнеса