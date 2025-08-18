Лукашенко поддержал создание нового «вертикального» регулятора турбизнеса

Опубликовано: 18.08.2025 14:28 , Обновлено: 18.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу правительства о формировании нового регулятора туристической сферы и выстраивания отрасли в "реальную вертикаль" государства и частного бизнеса. Об этом 18 августа по итогам совещания руководства Совета министров у главы государства рассказал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Как пояснил Снопков, речь не идёт о создании нового регулятора турбизнеса в Беларуси с нуля, а о передаче функции регулятор от Министерства спорта и туризма, которое сейчас отвечает за эту сферу экономики, действующему Национальному агентству по туризму, передало госагентство БЕЛТА.

“Через сложное обсуждение руководитель поддержал инициативу правительства, но с персональной ответственностью за достижение результата”, - назвал Снопков условия, на которых Лукашенко согласился на передачу функций регулятора Национальному агентству по туризму.

По словам первого вице-премьера, правительство рассчитывает на то, что после трансформации турбизнеса в Беларуси его удельный вес в ВВП страны увеличится в два раза - до 4%. При этом Снопков отметил, что в процессе предусматривается ежегодное “отслеживание и маркировка результата”, а также “персональная ответственность за ежегодное получение соответствующего результата”.

Все управленческие ресурсы (в том числе, по инвестициям) правительство предложило сконцентрировать в одном центре принятия решений, который бы не подчинялся Минспорта, а напрямую управлялся Совмином.

Повышение доходности туристической сферы Снопков назвал главной целью намеченных изменений в отрасли. Для этого, по его словам, необходимо увеличить длительность пребывания туристов в стране, их средний чек и “сложившийся баланс” в целом: пока количество выездных туров из Беларуси превышает объём въездного туризма.

В свою очередь Президент для увеличения притока туристов в Беларусь потребовал повысить качество туристических услуг и дополнительно развивать инфраструктуру туристической индустрии.

“Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле”, - процитировала требования Лукашенко его Администрация.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Беларуси за год, по подсчётам Национального статистического комитета, количество агроэкоусадеб сократилось на 1001. В 2024 году в стране действовало 1408 таких объектов.

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